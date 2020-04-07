Üniversitelilerden uzaktan eğitim karnesi

ÜniAr’ın ‘Gençler dersler nasıl gidiyor’ sloganıyla yürüttüğü araştırmaya, 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversitede uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrenci katıldı. Online anket yöntemiyle 15 farklı fakülte türünü kapsayacak şekilde yapılan araştırmada, öğrencilere uzaktan eğitimle ilgili sorular yöneltildi.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 66'SINDA BİLGİSAYAR VAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 57'si son bir haftada evden hiç çıkmazken, yüzde 22'si bu sürede evlerinden en az üç kez dışarı çıktı. Öğrencilerin yüzde 66'sının bilgisayarı ya da tableti ve evinde internet bağlantısı bulunuyor. Yüzde 63'ü YÖK'ün aldığı kararları ‘iyi’ ve ‘çok iyi’ şeklinde değerlendirirken, yüzde 9'u ‘çok kötü’ yorumunda bulundu. ‘Kötü’ değerlendirmesini yapanların çoğunluğunun yapılamayan uygulama derslerinin yoğun olduğu bölümlerin öğrencileri olduğu belirtildi. Öğrencilerin yüzde 74'ü uzaktan eğitimle ilgili YÖK'ün açıklamalarını ve bilgilendirmelerini yeterli, yüzde 13'ü ise yetersiz buldu. Öğrencilerin yüzde 60'ı YÖK'ün süreçle ilgili tutum ve yaklaşımından memnun, yüzde 11'i ise kararları ve bilgilendirmeleri yetersiz bulduğunu belirtti.

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Üniversitelilerin yüzde 64'ü üniversite ve fakültelerin uzaktan eğitim konusunda hazırlığını yetersiz buldu. Öğrencilerin yüzde 53'ü de üniversitelerinin kendilerini uzaktan eğitim sürecinde yetersiz bilgilendirdiklerini aktardı. Öğrencilerin yüzde 30'u dijital içeriklerin ve sunum, ders notu gibi öğretim materyallerinin dersin amacıyla örtüştüğünü belirtti. Araştırmaya göre, içeriklerin sadece yüzde 40'ı, metin, yazım ve dil bilgisi kurallarına uygun. Materyallerde yer verilen görsellerin ise sadece yüzde 33'ü metinle uyumlu. Raporda bu durumla ilgili, ders içeriklerinin ‘kes-kopyala-yapıştır’ yöntemine dayalı yapıldığı yönünde değerlendirildi.

MATERYALLERİN ÖĞRETİCİLİK DÜZEYİ ÖLÇÜLDÜ

Öğrencilerin yüzde 52'si dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin öğreticilik düzeylerinin olmadığını bildirdi. Hafta hafta değerlendirildiğinde dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin sadece 39'unun birbiriyle tutarlı olduğu görüldü. Öğrencilerin yüzde 19'u dijital içeriklerin ve öğretim materyallerinin orijinal olduğunu düşündü.

TEKNOLOJİ VE UZAKTAN EĞİTİMDEN HABERDAR OLMAYAN HOCALAR VAR

Öğrenciler, hocalarının önemli bir kısmının ‘teknoloji okur yazarlığı yoksunu’ olduğunu iddia etti. Üniversitelilerin yüzde 51'i hocalarının öğretme becerilerinden umutsuz oldukları yönünde görüş verdi. Öğrencilere göre, uzaktan eğitim sürecinde hocalar sınıfta kaldı. Öğrencilerin sadece yüzde 47'si hocalarının bu süreçte kendilerine karşı tutumlarından memnun oldu. Evlerinden dahi bilgilendirmeyen binlerce hocanın bulunduğunu belirten üniversitelilerin yüzde 40'ı hocalarına e-posta gibi imkânlarla ulaşabildi. Öğrencilere göre, uzaktan eğitim sistemlerinin ulaşılabilirlik, anlaşılabilirlik, bağlantı düzeyleri, ses-görüntü kaliteleri daha iyi olmalı.