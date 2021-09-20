Üniversiteliler ata tohumu peşinde

Haberin Devamı

Tarıma gönül veren gençleri bir çatı altında toplamak isteyen Kerem Korkmaz, 2020 yılının Ocak ayında Ata Tohum Derneğini kurdu, dernekte şimdi 270 üniversite öğrencisi çalışıyor. Aynı zamanda atalık tohumu çoğaltmak ve çocuklara da yerel tarımın önemini anlatmak isteyen üniversiteliler, düzenledikleri atölyelerde miniklerle bir araya geliyor. Korkmaz, amaçlarını ve hikayelerini şöyle anlatıyor:

TARIMI GENÇLER ARASINDA YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ

“İşsizlik artık Türkiye’nin önemli gerçeklerinden biri. Ancak bu gerçeğe karşı kırsalda gelişmeye ve kalkınmaya açık bir alan olduğu bilincini aşılamak istiyoruz. Bu amaçla 2019 yılının sonlarında İç İşleri Bakanlığı’na gerekli başvuruları yaparak 2020 yılının ilk iş gününde resmi bir dernek olarak çalışmaya başladık. Başlangıçta dernek olma süreci meşakkatli olacak diye düşünmüştük ama başvuru ve kabul süreci sandığımızdan kolay oldu. Şu an İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliklerine tabii bir dernek olarak gönüllülerimizle birlikte tarımı gençler arasında yaygınlaştırmak ve kırsal bir girişimcilik ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. En büyük projemiz tarım gönüllüğü, bu proje kapsamında kırsalda çiftçilik yapan insanlara desteğe gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde tarımla uğraşan insanları en çok zorlayan şeyin yalnızlık olduğunu görüyoruz. Onlara yalnız olamadıklarını göstermek için ‘Gençler de bu işin içinde’ diyoruz. Gittiğimiz yerlere çoğunlukla Ankara Büyükşehir Belediye’sinin bağışladığı tohumlar ve fideleri götürüyoruz. Örneğin 23 yaşında ODTÜ’de okuyan genç çiftçi bir arkadaşımız vardı, tek başına bu işi yaparken zorlanıyordu ve işe küsmek üzereydi. Yanımızda götürdüğümüz fidelerle tarlasının canlanmasına vesile olduk. Aslında amacımız kırsalda tarıma emek veren insanların yalnız olmadığını ve gençlerin bu alanda girişimcilik yapabileceğini göstermek olarak özetleyebilirim.”

ATA TOHUMU ÇOĞALACAK

Ama derneğin bir önemli amacı daha var; Anadolu’da çok güçlü bir geleneği olan tarımın tarihsel kökenine yolculuk yapmak. Bu yolculuk atalık tohum denilen eski tohumları bulmakla mümkün. Bu yüzden Ata Tohum Derneği üyeleri gittikleri yerlerde atalık tohumları arıyorlar. Buldukları tohumların ata tohumu olup olmadığından emin olmak için, tohumları laboratuvarlarda incelenmek üzere Büyük Şehir Belediyesi’ne hibe ediyorlar. Bu hibeye karşılık olarak önümüzdeki sene Ankara Gölbaşı’nda üniversiteli tarım gönüllülerine bir tarım alanı tahsis edilecek ve ata tohumları burada yetiştirilecek.

Haberin Devamı

ATA TOHUMU NEDİR?

Atalık tohum, bilinen isminin yanında ata tohumu, yerli tohum ya da yerel tohum gibi isimlerle de bilinen bir tohumdur. Atalık tohumların en önemli özelliği binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başarmış olması. Atalık tohum, her yerde yetişmez fakat her yörenin sahip olmak istediği bir tohum türü, nedeni de bu tohumların GDO’suz ve tamamen doğal olması.

Haberin Devamı

HARÇLIKLARINI PAZARDAN ÇIKARIYORLAR

Kerem Korkmaz ve Ata Tohum Derneği’nin başkan yardımcısı Gizem Erdoğan cep harçlıklarını çıkarmak için Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki köy pazarında meyve sebze satıyor. Korkmaz, bunu aslında dernekten bağımsız olarak yaptıklarını vurgulayarak, “Beypazarı ilçesinde bir üreticinin yanına gidip tanışma fırsatımız olmuştu. Şu an derneğimizin başkan yardımcısı Gizem Erdoğan ile, bu üreticiden toptan fiyatına ürün alıp köylü pazarına gidip satıyoruz. Bu aslında dernek çalışmalarından bağımsız olarak kendi harçlıklarımızı çıkarmak için yaptığımız iş” diyor.