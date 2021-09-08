Üniversiteli bavulları hazırladı... ‘Barınma’ telaşı başladı

Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül’den itibaren başlıyor. Üniversite öğrencileri yurt ve ev bulma arayışına başladı. Öğrenciler, okullarının bulunduğu şehre, konuma, kalacakları yurdun özelliklerine ya da evin büyüklüğüne göre ücret ödüyor. Pandemide çok sayıda özel yurt kapandı. Dolayısıyla da öğrenciler için özel yurt seçeneğinde daralma oldu.

ÖĞRENCİLER: BURSLAR ARTSIN

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde okuyan öğrenciler, özel yurtlara aylık ortalama 800 ila 3 bin 500 lira arasında ücret ödeyecek. Devlet okulu yurtlarında fiyatlar 230 liradan başlayarak, sağlanan imkanlar ve odada bulunan yatak sayısına göre 2600 liraya kadar çıkıyor. Vakıf üniversitelerinde ise bu fiyatlar, 1000 liradan başlıyor ve 3 bin 500 liraya ulaşıyor. Öğrenciler, KYK tarafından verilen aylık 650 liralık bursun arttırılmasını istiyor.



KİRALAR YÜZDE 40 ZAMLANDI

Barınma sorununa bir alternatif de ev kiralamak. İstanbul Fatih’te emlakçılık yapan Ertan Geyik, kiraların geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 zamlandığını belirterek, “Öğrencilerin bir kısmı pandemide memleketlerine döndükleri halde kira ödemeye devam etti, bazı ev sahipleri kirada indirim yaparak öğrencilere yardımcı oldu. Boşalan daireleri ise çoğunlukla yabancılar kiraladı. Talep arttı. 1+1 dairenin fiyatı 2 bin lira” dedi.

KONTRAT TAVSİYESİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kontratlara, “Ben öğrenci olarak kiraladığım bu evi okulum kapanırsa derhal terk etme, kontratı fesih etme hakkına sahibim” notu düşülmesini önerdi.