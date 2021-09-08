Yurtlar hakkında merak edilenler ve yanıtları

Yurtlara Kıbrıs dahil 700 binden fazla öğrenci yerleşecek.



- KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.

- Kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti deniyor. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılıyor. Daha sonra istenilen belgelerin yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

- 2021 KYK yurt ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda yurt ücretleri en düşük 230 TL, en yüksek 390 TL olarak belirlendi.

- KYK yurtlarında yemek fiyatları ne kadar?

Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının yüzde 35 oranında altında olacak şekilde hesaplanıyor.

- KYK yurt ücretine neler dahil?

Barınma ve internet gibi diğer hizmetler karşılığında ücret alınıyor.

- Yurtlarda başka hangi hizmetler veriliyor?

Kuruma bağlı yurtlarda öğrenci talepleri dikkate alınarak lokanta, kantin, fotokopi-kırtasiye, kuaför, berber çamaşırhane gibi hizmetler veriliyor.

- KYK yurtlarında giriş-çıkış saatleri nedir?

Bakanlığa bağlı tüm yurtlara en son giriş saati 23.00, ilk çıkış saati 06.00 olarak uygulanıyor.

- KYK yurtlarında evci izni alınabiliyor mu?

Yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin veriliyor. Öğrenciler izinlerini parça parça kullanabileceği gibi bir defada tamamını da kullanabiliyor.

- Yurt değişikliği hangi koşullarda yapılıyor?

Öğrencilerin talebi ile imkanlar dahilinde yurt ve oda değişikliği yapılabiliyor.

- KYK yurtlarında kaç yıl kalınabilir?

​Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.

- Hangi sebeple öğrencilerin yurtla ilişiği kesilir?

* Normal öğrenim süresini dolduran öğrencilerin,

* Yurt Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranışta bulunan öğrencilerin,

* Yurtlarda barınma şartlarını taşımayan öğrencilerin,

​* Kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrencilerin yurtla ilişiği kesiliyor.