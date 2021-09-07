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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Yurt başvuruları başladı

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Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki yurtlar için başvurular başladı. Başvurular e-devlet üzerinden 12 Eylül 23.59’a kadar yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başvuruların başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.”

BAŞVURU İÇİN VİDEO HAZIRLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı ise sosyal medya hesabından, “Şimdi başvuru yapma zamanı!  Peki yurt başvurusu nasıl yapılır?  Kolayca başvuru yapabilmek için videodaki adımları takip edebilirsiniz.  Başvuru için: https://giris.turkiye.gov.tr mesajını paylaştı.

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