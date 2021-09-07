Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu başvuruların başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kasapoğlu’nun paylaşımı şöyle: “Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.”

BAŞVURU İÇİN VİDEO HAZIRLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ise sosyal medya hesabından, “Şimdi başvuru yapma zamanı! Peki yurt başvurusu nasıl yapılır? Kolayca başvuru yapabilmek için videodaki adımları takip edebilirsiniz. Başvuru için: https://giris.turkiye.gov.tr mesajını paylaştı.