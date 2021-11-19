Üniversitelerde ‘vize’ler yeniden yüz yüze

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Üniversitelere salgınla verilen aranın ardından 13 Eylül’de ders başı yapan öğrenciler, vize sınavlarına yeniden yüz yüze girecek. Bazı dersleri çevrimiçi görmeye devam eden üniversiteliler, 1.5 yıl sonra yüz yüze vize ve final sınavlarına girecek olmanın heyecanını yaşıyor. Öğrenciler kütüphaneler ve kampus bahçelerinde ders çalışarak sınavlara hazırlanmaya başladı. Kampusler, sınav haftasının gelmesiyle en kalabalık dönemlerini yaşarken, kütüphanede yer bulmak isteyenler erkenden yola koyuluyor. İlk kez vize deneyimi yaşayan 1’inci sınıflar da yoğun bir tempo içine girdi. Üniversite öğrencilerine hibrit eğitimde vize sınavı deneyimlerini sorduk:

KURALINA GÖRE OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ali Cem (İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi): İnsanın ara verdiği tempoya geri dönmesi zor oluyor. Kuralına göre oynamak için elimizden geleni yapıyoruz.

Aziz Berke Duran (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi): Benim için üniversiteye hazırlık süreci uzaktan geçti. En azından fakülteye gelip ders gördüğüm için mutluyum ama derslerin bir kısmı uzaktan ve çevrimiçi, pek verim aldığımı söyleyemem. m Yaren Bahçe (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi): Pandemide çevrimiçi yapıldığı için sınavlar daha çok açık kaynaklı gibiydi. Bunu kontrol edemeyecekleri için sınav tipleri biraz revize edildi. YTÜ’de sınav dönemleri okulun kalabalık dönemleri olur, kütüphane ve ring kuyrukları uzar gider.

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Zeynep Orhan (Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi): Eskisi gibi sınava girecek olmak biraz korkutuyor haliyle...

Nesibe Kaşıkçı (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi): Şu an hiçbir dersim uzaktan değil, dolayısıyla unuttuğum bir temponun içine yeniden girmiş oldum. Sınavlar stresimi arttırıyor, elimden geleni yapıyorum.

BAZI SINAVLAR ÇEVRİMİÇİ

Sınavların nasıl yapılacağı tüm üniversitelerde fakülteler tarafından belirleniyor. Bazı üniversitelerin bazı fakülteleri her öğrencinin alması gereken Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlke ve İnkılapları gibi zorunlu derslerin sınavını çevrimiçi yapma kararı aldı ancak Türkiye genelinde sınavların tamamına yakını yüz yüze yapılıyor. Sosyal medyada #ÖğrencilerinCanıTehlikede etiketiyle paylaşım yapan öğrenciler en azından sınavların bir kısmı çevrimiçi yapılırsa virüsün yayılma riskinin azalacağını söylüyor.