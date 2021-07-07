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Eğitim
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Üniversitelerde e-Devlet’ten belge doğrulama

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Üniversitelerde e-Devlet’ten belge doğrulama

Türkiye'deki 111 üniversite, kurum ve kuruluşlara iletilen belgelerin teyit edilmesi için e-Devlet belge doğrulama işlemini kullanmaya başladı.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama uygulamasıyla 111 üniversitede oluşturulan tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu kontrol edilebilecek. Belge doğrulama sayfasına e-Devlet üzerindeki ilgili bölümden, belgelerin alt kısmındaki "Belge Takip Adresi" linkinden ve belgelerin sağ alt kısmında yer alan "karekod" kullanılarak ulaşılabilecek.

TÜM BİLGİ VE BELELER DİJİTAL ORTAMDA
e-Devlet üzerinden sunulan hizmetler arasında daha önce "Öğrenci Danışman Bilgileri", "Öğrenci Not Ortalaması Sorgulama", "Sınav Sonucu Sorgulama"  ve "Üniversite Akademik Takvimi" gibi hizmetler yer alırken yeni uygulamaya geçen "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama " ile tüm bilgi ve belgelerin de doğruluğu dijital ortamda sağlanmış oldu.

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