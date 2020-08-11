Üniversite ve bankadan salgın işbirliği

İş Bankası Genel Müdürü Adan Bali, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, şu anda her ne kadar dünya gündeminde Kovid-19 olsa da yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin seyrini değiştirecek kadar büyük salgın hastalıklarla karşılaşıldığını söyledi. Global salgınların yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye özgü salgınlar ve enfeksiyon hastalıklarının da bulunduğuna dikkat çeken Bali, bu açıdan ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının araştırılması, buna hem maddi kaynak ayrılması hem de daha çok bilim insanının ve hekimin bu alana yönelmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Koç Üniversitesi ile yapılacak merkezin, Türkiye'de bu alandaki ihtiyaca cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım olduğunun altını çizen Bali, banka olarak, Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi için beş yıl süreyle toplam 25 milyon TL’lik bir kaynak ayırdıklarını açıkladı.

‘TOPLUMSAL YAŞAMA DEĞER KATACAK İŞBİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan şunları söyledi:

"Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuzu oluşturuyor. Üniversitemizde Ocak 2004'ten bugüne AB ile birlikte Türkiye’de başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumları ve özel sektör destekli çerçeve programlarında fonlanan 984 projenin toplam bütçesi 504.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu projelerde çalışmaları için her yıl yarısı yurtdışından olmak üzere 100’den fazla doktora öğrencisi alıyoruz. Araştırmalarımızda disiplinler arası çalışmalara odaklanıyoruz, gençleri yarınlara hazırlarken en büyük gücümüz geniş tabanlı eğitim. Özellikle tıp fakültemizin varlığı çok önemli, zira önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek olan yeni buluşların çoğu disiplinlerin örtüştüğü yerlerden çıkacak; tıp ile mühendisliğin örtüşmelerinde gerçekleşen her buluşun topluma katkısını hukuksal, sosyal, toplumsal etkilerini, sonuçlarını analiz edebilecek ortamlar belirleyecek. Kovid-19’dan çıkış yolu bilim ve bu alanda yapılacak olan araştırmalardır” diye konuştu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BANKASI ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

Koç Üniversitesi bünyesinde İş Bankası’nın desteğiyle kurulacak olan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde; enfeksiyon hastalıklarına karşı ilaç geliştirme ve aşı ön çalışmalarının yanı sıra tanısal yöntemler, enfeksiyon kontrolü, halk sağlığı gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Merkez ile Koç Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler ile İnsani Bilimler Fakülteleri arasında eşgüdümlü çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Merkez faaliyetlerini Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirecek. Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda; Prof. Dr. Levent Doğancı (Bayındır Hast.), Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard SPH), Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Ü, Tıp Fak), Prof. Dr. Kenan Midilli (Cerrahpaşa Tıp Fak), Prof. Dr. Eskild Petersen (Aarhus,ESCMID), Prof. Dr. Nicola Petrosillo (Rome, ESCMID), Prof. Dr. Tatjana Avsic-Zupanc (Slovenya), Prof. Dr. Larry Madoff (Int Soc ID, Harvard), Prof. Dr. Dennis Bente (UTMB), Prof. Dr. Murat Akova (Hacettepe Ü. Tıp Fak), Prof. Dr. Annelies Zinkernagel (Zürih Ü. Tıp Fak), yer alıyor. Merkezde, mikrobiyoloji, moleküler görüntüleme ve sayısal analiz araştırmaları, aşı ön çalışmaları, enfeksiyon kontrolü, lisansüstü eğitim, sürekli tıp eğitimi, kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilecek. İnternet sitesi üzerinden kamu ve sivil kurumlar ile iletişim kurulmasının planlandığı merkezde gerçekleştirilecek araştırma sonuçları belgesel, yayın ve dergiler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.