Üniversite tercihleri başladı, ilk gününde kampüsler doldu taştı

Öğrencilerin yıllarca hazırlandığı üniversite sınavında, puanların açıklanmasıyla son aşama olan tercihlere geçildi. İstanbul’daki üniversitelerin büyük bir kısmı, pandemi nedeniyle tanıtımlarını online yapmaya karar verdi. Tercihlerin ilk gününde, öğrenci adayları ve ailelerini ağırlamayı seçen üniversitelerin birçok ilden ziyaretçileri vardı.

SANAL TUR DA VAR

Bahçeşehir Üniversitesi’ne gelenlerin ilk önce ateşi ölçülüyor. El dezenfektanları da hemen girişe yerleştirilmiş. Kayıtları alınan adaylar bilgi almak istedikleri fakültelere yönlendiriliyorlar. Burada bölümler hakkında bilgi alıp, binayı, sınıfları ve laboratuvarları görebiliyorlar. Yurtdışı olanakları, burs ve staj imkânları hakkında bilgi alabilecekleri stantlar da bulunuyor. Üniversitenin online tanıtımları da devam ediyor. İnternet sitesinden kampüs içinde sanal tur da yapılabiliyor.

REKTÖRÜN ÖNLEM HASSASİYETİ

MEF Üniversitesi tanıtımlarını açık havada yapıyor. Misafirlere yeni maskeler veriliyor. Kayıt alanına sadece adaylar alınıyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de tanıtım alanında. Sosyal mesafe konusunda adayları ve görevli öğrencileri uyarıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle önlem aldıklarını belirten Şahin, şunları söylüyor: “Dolaşıyorum maskesi eksik olan var mı, sosyal mesafe korunuyor mu izliyorum. Online katılım olur daha çok diye bekliyorduk ama birinci gün 46 aile geldi.”

İSTEYENE ONLINE, İSTEYENE YÜZ YÜZE

İstanbul Bilgi Üniversitesi de hem yüz yüze hem de online tanıtım yapıyor. Üniversiteye gelenlerin güvenlik noktasında ateşleri ölçülüyor. Ardından girişte kurulan stantta görevli öğrenciler adayları ve aileleri tanıtım binasına yönlendiriyorlar. Odalara sosyal mesafe kuralına göre belirli sayıda ya da tek tek girebiliyorlar. Üniversitenin Tanıtım ve Kurumsal İletişim Müdürü Samet Algül, “Online olarak tanıtım hizmeti de sunuyoruz” dedi.

MESAFE 2.5 METRE

İstanbul Kültür Üniversitesi’ndeki tanıtımlarda da koronavirüs tedbirleri ön planda. Girişte adayların ve velilerin ateşleri ölçülüyor. Okula maskesiz kimse alınmıyor. Bina içinde sosyal mesafeyi 2.5 metre olarak ayarladıklarını belirten tanıtım sorumlusu Burak Arkan, “Binaya girişleri belirli sayılarla sınırlandırdık. Gelenlerin kimlik numaraları alınıyor. Herhangi bir vaka çıkması halinde geriye dönük bir şekilde sorgulamasını yapabilecek duruma getiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN

Üniversite adayları arasında Türkiye’nin dört bir yanından gelenler vardı. Adaylar ve velileri şunları söyledi:

Beyza Nur Balta (Aday): “İzmir’den geliyorum. Seçeneklerim ne yerinde görmek istedim. Birebir konuşmak, kampusu görmek, öğrencileri görmek çok önemli. Staj, yandal, çap, yurtdışı imkânları bunları öğreniyorum.”

Turgay Akar (Veli): “Öğretim üyelerine dikkat ediyoruz. Mühendislik bölümünü araştırdık. Akademik kadrosu, ortamı önemli. Özellikle İstanbul’da okumasını istiyoruz. Eğitim dilinin İngilizce olmasına dikkat ediyoruz.”

Eren Akar (Aday): “Pandemi süreci hepimizi zorladı. Ben mezun bir öğrenciydim bu nedenle bazı konuların çıkarılması benim için iyi olmadı. Çalışmalarım boşa gitti. İnşaat Mühendisliği hayalimdi. Hocalarla görüştük bilgi aldık.”

Buse Topkaya (Aday): “Üniversiteli olacağım için tatlı bir heyecan var. Aklımda iki üniversite var. Beslenme ve diyabetik ya da endüstriyel tasarım tercih edeceğim.”

Gülseren Topkaya (Veli): İki üniversite düşünüyoruz. Fiziksel olarak da görmek istedik. Önlemlerimizi aldık. Bu sene maalesef şanssız bir dönem oldu. Daha iyi şeyler düşünüyorduk ama şu an puan ona el vermiyor.”