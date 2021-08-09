Üniversite nerde okunmalı? Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

Üniversiteyi şehir dışında okumayı düşünen öğrenciler, “Nerede kaldın sen? Baban seni sorup duruyor!” veya “Akşama sarma sardım. Karnını abur cuburla doyurma sakın” cümlelerini sıkça duydukları korunaklı yaşamlarını geride bırakarak, gerçek hayatla tanışmanın birinci basamağına geçmek üzere. Aynı şehirde okumayı düşünen öğrenciler ise “Acaba kalsam mı burada? O kadar parayı bir göz odaya vereceğime; sıcacık yuvamda, önümde mis gibi anne yemekleriyle rahat rahat okurum” diyor. Her iki durumun da avantajları ve dezavantajları var.

Prof. Dr. Müge Yüksel (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı)

ÖĞRENCİ KENDİNİ TANIMALI

Uyum, insanın sahip olması gereken önemli bir kabiliyettir. Ortama uyum sağlayabilmesi kişinin psikolojik açıdan sağlığının bozulması anlamına gelir. Bu nedenle eğer öğrencini daha kırılgan, aileye bağımlı bir yapısı varsa şehir dışında okumak bazı kırılmalara sebep olabilir. Öğrencinin olgunlaşması bağımsızlaşması adına fayda sağlayabileceği gibi tam tersi var olan zorlukların daha da ağırlaşmasına sebebiyet verebilir. Öğrenciler çoğunlukla ruhsal açıdan sıkıntıların ortaya çıkma dönemi ergenlik ve ilk yetişkinlik dediğimiz dönemde üniversite tercihi yapıyor. Dolayısıyla tamamen kişinin kendi yapısıyla alakalı. İki farklı ucu olan bir durum; çok faydalı olabileceği gibi tam aksi de olabilir. Özellikle büyük bir şehirde okumak macera gibi de gelebiliyor bazen. Diğer taraftan kişinin kendini görmesi açısından önemli bir şans ancak farklı bir şehre geldikten sonra kaydını ailesinin yanındaki şehirdeki üniversiteye aldıran birçok öğrenci de var. Yetenek kişinin sahip olduğu gizil güçtür, bu herkeste aynı biçimde ortaya çıkmaz. Şehir dışında okumak öğrencinin kendisini geliştirmesi ve başarılı olması açısından tek etken değil. Akademik anlamda başarı göstermek ve sosyal anlamda kendini geliştirmek birçok çok farklı etkene bağlı. Bireyin içinde bulunduğu ortam öğrenme kapasitesi, dikkat süreci, sorumluluk bilinci, kişisel ilgi alanı ve hobiler gibi. Dünyanın neresinde olursanız olun bu etkenlere bağlı olarak başarılı da olabilirsiniz başarısız da. Örneğin şehir dışında okuyan bir öğrenci yurtta kaldığı için gerekli ders çalışma ortamına sahip olamayabilir. Ailesinin yanında kalan öğrenciler bu anlamda daha avantajlı olabilir. Öte yandan şehir dışında okuyan bir öğrenci tek başına hayatta kalmak zorunda kaldığı için sorumluluk ve bağımsızlık bilinci daha erken oturabilir. Bu konuda genel geçer bir kıstas veremeyiz ama önemli olan öğrencinin kendini tanıması ve ne isteğini bilmesi.

Büşra Gökçen Türksoy (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi)

ARTILARI DA VAR EKSİLERİ DE

Yaşadığın şehirde okumanın hem artıları hem de eksileri var fakat bana göre eksileri daha fazla. En büyük artısı ailemin yanında olmak bana çok büyük bir güven ve destek sağlıyor. Eksileri ise özgürlük alanın kısıtlı, kendi ayakların üzerinde durmayı öğrenemiyorsun. Tercih yapacak arkadaşlara tavsiyem gerekli cesaretleri varsa farklı bir şehri tercih edip zorluklara karşı tek başına göğüs germeyi üniversite hayatında öğrenebilmeleri. Daha sonra öğrenmek çok daha zor olabilir ama bu kendinizi asla geliştiremezsiniz anlamına gelmiyor. Örneğin ben, yaşadığım şehirde bölümümle ilgili sertifika eğitimleri alıyorum, Sertifika alabileceğiniz çevrimiçi programlar son 1 yıldır daha da arttı, bu gibi imkanları değerlendirmelisiniz.

Pelin Yavuz (İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi)

NE İSTEDİĞİNİ BİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Üniversite yolculuğumda rotamı, okuyacağım bölümün ve sektörün kalbi belirledi Tercih yapacak gençler için öncelik, istediği bölümün ne olduğuna karar verdikten sonra; o bölüm için gideceği şehirde nasıl avantajları düşünmek olmalı çünkü günümüz şartlarında mesleki inşayı sağlamak için üniversite yıllarında kendimize artılar katmamız gerekiyor. İletişim ve medya sektörünün kalbi olan İstanbul bana bu anlamda çok güzel kapılar açtı ve henüz 3’üncü sınıftayken çalışmaya başladım. Ne istediğini bilerek hareket eden gençler için aileden uzakta bir hayat kurabilmek ve erken yaşta sorumluluk alabilmek çok değerli. Üniversiteye başlayacak olan arkadaşlarıma söyleyebileceğim en önemli şey, karşılarına çıkan fırsatları fark edip değerlendirmeleri gerektiği ve denemekten korkmamaları. İmkanlar doğrultusunda, dilerim, nice genç arkadaşım da kendini tanıma, hayallerini gerçekleştirme fırsatını hayalini kurduğu şehirde bulur. Bu yaşlarda kendimize yaptığımız en büyük yatırım, mevcut şartlarda mutlu insan olmaya çalışmak, bunun da yolu hayallerimizden geçiyor.

Hande Ceren Yurteri (Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu):

DENEYEREK ÖĞRENDİM, KENDİMİ TANIDIM

Yaşadığım şehirde okuduğum için adapte olmakta sorun yaşamadım, Çift anadal yapmak istiyordum fakat Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde fakat yönetmelikte gözükse de çift anadal yapılmıyor. Bu nedenle 2’nci sınıfta Yıldız Teknik Üniversitesi’ne (YTÜ) yatay geçiş yaptım. YTÜ’de her ne kadar olanaklar daha iyi olsa da uyum sağlayamadım ve geri döndüm. Yatay geçişler yaz sonuna doğru açıklandığı için yurt başvurularını kaçırdım. 2-3 hafta halamlarda kalarak okula gidip geldim. Sakin bir İç Anadolu şehrinden İstanbul’a gelince gidiş-dönüşte 2-3 saat yol sürmesi beni çok zorladı. Sınıfta herkes gruplaşmış arkadaş olmuştu o nedenle arkadaşlık kurmakta da zorlandım. Öğrenci kartım çıkmamıştı haftalarca yemekhaneyi kullanamamıştım. Devlet yurdu başvurusu kaçtığı için özel yurt bulmam gerekiyordu ve onlar da çok pahalıydı. Maddi yetersizlikler yüzünden ve alışamadığım için tekrar Cumhuriyet Üniversitesi’ne döndüm. Deneyerek kendimi daha iyi tanımış oldum. Özellikle uyum sağlama konusunda kendinize güveniyorsanız şehir dışında okumak ya benim yaptığım gibi sonradan geçiş yapabilirsiniz. Ancak aksi bir durum varsa alıştığınız şehirde okumanızı tavsiye ederim.