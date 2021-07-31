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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 31.07.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Üniversite adaylarına ücretsiz rehber

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Üniversite adaylarına ücretsiz rehber

Hürriyet Gazetesi Vakıf Üniversiteleri Tercih Eki yayımlandı.

Bugün (31 Temmuz 2021) Hürriyet Gazetesi’yle birlikte ücretsiz olarak dağıtılan Tercih Eki’nde, 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri öncesinde adayların merak ettiği pek çok soru yanıtını buluyor. Nuran Çakmakçı yönetiminde Hürriyet Eğitim Servisi tarafından hazırlanan ekin kapak konusu Pandemi döneminde değişen meslek tercihleri. Ekte ayrıca tercih yaparken en çok düşülen hatalar, 9 maddede doğru tercih rehberi, üniversite rektörlerinden adaylara tavsiyeler gibi konular yer alıyor.

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