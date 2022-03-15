Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda önemli başarı

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Öğretim programı gereği haftalık olarak yapılan derslerin dışında ekstra 15 saatlik bir çalışma ve dört saatlik periyotlarda uygulanan sınavlarla olimpiyatlara hazırlanan öğrenciler, yoğun çalışmalarını ödülle taçlandırdı. 12 Mart’ta gerçekleşen ödül töreninde öğrenciler madalyalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN BURSLU KABUL

Öğrenciler, olimpiyatlarda derece aldıklarında üniversite seçiminde avantaj elde ediyor ve burslu programlara yerleştirilme olanağına sahip olabiliyorlar. Olimpiyatlarda derece alan öğrenciler ayrıca yurt dışı üniversitelerden burslu kabul de alabiliyorlar.

Lise öğrencilerinin yarıştıkları branşlar ve aldıkları ödüller şöyle:

Ege Kabasakaoğlu ve Fatih Solak, Bilgisayar dalında Altın Madalya,

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Emir Akdağ, Kaan Dere, Yaman Bora Otizbir, Fizik dalında Altın Madalya,

Mehmet Anıl İşkesen, Tolga Avkan, Fizik dalında Gümüş Madalya,

Sena Su Ormancı, Metamatik dalında Gümüş Madalya,

Abdullah Alperen Şen, Fizik dalında Bronz Madalya,

Fatih Cihan, Onur Ilgaz Sakır, Sukeyna Yıldız, Bilgisayar dalında Bronz Madalya.

Abdullah Akifçelikkaya, Biyoloji dalında Altın Madalya,

Olcay Oransoy, Bilgisayar dalında Altın Madalya,

İlhan Arda Al, Emir Recep Kuzu, Can Sezgin, Bilgisayar Dalında Bronz Madalya.

Arda Ünver, Bilgisayar dalında Bronz Madalya.

Mehmet Ak, Kimya dalında Bronz Madalya.

Emre Aşıklar, Bilgisayar dalnda Bronz Madalya.

Kerem Püsküllü, Bilgisayar dalında Bronz Madalya.

Mahmut Berk Demircan, Fizik dalında Bronz Madalya.