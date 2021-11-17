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Üçlü tarama testi nedir? 3'lü tarama testinde nelere bakılır, normal değerler kaçtır?

#Üçlü Tarama Testi#Down Sendromu#Edwards Sendromu
Üçlü tarama testi nedir 3lü tarama testinde nelere bakılır, normal değerler kaçtır

Üçlü tarama testi günlük yaşamda çok sık duyulan tabirler arasında yer almaktadır. Özellikle de gebelerin çok sık duyduğu bir test olma özelliğine sahiptir. Hemen hemen her gebe'ye doktoru tarafından önerilen bir test çeşididir. Üçlü Tarama Testi nedir? 3'lü tarama testinde nelere bakılır, normal değerler kaçtır detayları ile derledik.

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Anne adayı kadınlara çok fazla önerilen ve anne karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında doktorlara bilgi veren önemli bir test türü olan üçlü tarama testi pek çok anne adayı tarafından çok fazla araştırılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların oldukça büyük bir bölümü ise internet üzerinden yapılmaktadır.

 Üçlü Tarama Testi Nedir?

 Özellikle gebe durumdaki kadınların çok fazla duyduğu test türlerinden biri olan üçlü test oldukça fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple konu hakkında mümkün olduğunca doğru ve ayrıntılı bilgi verilmesi bir hayli büyük önem taşımaktadır. Peki, üçlü tarama testi nedir sorusunun yanıtı nedir?

 İşte üçlü tarama testinin cevabı: Üçlü tarama testi, nöral tüp defekti, down sendromu ve trizomi 18 adı verilen genetik hastalığın anne karnında bulunan bebekte olma ihtimalini önemli ölçüde saptayan bir kan incelemesidir. Üçlü test aynı zamanda anne karnındaki bebekte olma ihtimali olabilecek olan diğer bazı anomalileri de saptamayı da mümkün kılan bir test olma özelliği barındırmaktadır.

 3'lü Tarama Testinde Nelere Bakılır?

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 Annelik çok kutsal bir süreç olma özelliği taşımaktadır. Ancak anneliğin ilk basamağını gebelik dönemi oluşturmaktadır. Bu süreçte bebek anne karnında gelişim gösterir ve dünyadaki yaşamını sürdürebilir hale gelir. Bu süreçte anne karnında bulunan bebekte ortaya çıkma ihtimali olan çeşitli sağlık sorunları ve anomalilerin varlığı söz konusudur. Bu anomalilerin ve sağlık sorunlarının belirlenmesi amacıyla anne adaylarına 3'lü test yaptırması önerilmektedir.

 3'lü test adı verilen tarama işleminde nelere bakıldığı pek çok anne adayının merak ettiği bir konu olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan kendisine 3^lü test yaptırması önerilen pek çok anne adayı 3^lü tarama testinde nelere bakılır sorusunun cevabını büyük bir dikkatle araştırmaktadır. Bu sorunun yanıtı şu şekilde verilmektedir;

 3 'lü tarama testinde:

 - Anne karnındaki bebekte down sendromu (trizomi 21) olup olmadığına bakılır.

 - anne karnında gelişimini devam ettiren bebekte nöral tüp defekti ve trizomi 18 adı verilen genetik hastalığın olup olmadığına bakılır.

 - Anne karnındaki bebekte diğer bazı anomalilerin olup olmadığının da bakılabilmektedir.

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 3'lü Tarama Testinde Normal Değerler Kaçtır?

 3'lü tarama testinde dikkate alınan kan değerlerinin ölçümü, her bir hastalığın saptanması için farklılık göstermektedir. Bu doğrultuda 3'lü tarama testindeki sonuçlar doğrultusunda;

 - Anne karnındaki bebekte olma olasılığı bulunan Down Sendromu için, kan değerlerinin eşik değerinin 1/250 olması gerekmektedir. Belirtilen bu değer ve üzerinde çıkan oranlar için test neticesi pozitif olarak yorumlanır.

 - Anne karnında gelişim göstermekte olan bebekte olası Edwards Sendromu için, anne adayının kan değerlerinin eşik değeri 1/100 dir. Belirtilen bu değer ve üzerinde ortaya çıkan oranlar için test sonucu pozitif olarak yorumlanır.

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 - Anne karnındaki bebekte görülebilme ihtimali olan Nöral Tüp Defekti için, AFP değeri normal değerin iki katından fazladır. Bu durum neticesinde gerçekleştirilen 3'lü tarama testi sonucu yine pozitif olarak yorumlanır.

 Yukarıda belirtilmiş durumda olan sınır değerlerinin dışında ortaya çıkmış olan değerler, 3’lü tarama testi normal değerleri olarak görülmektedir. Bu bakımdan 3'lü tarama testi önemli bir yere sahip olmaktadır. Bunun beraberinde yapılan testlerin sonuçları değerlendirilirken göz önüne alınması gereken başka faktörlerin olduğu da unutulmamalıdır.

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#Üçlü Tarama Testi#Down Sendromu#Edwards Sendromu

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