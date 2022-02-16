Üç üniversite hastalıklarla mücadelede güçlerini birleştirdi

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Türkiye’nin araştırma üniversitelerinden Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın biyoteknoloji alanındaki iş birliği ile kurulan ‘Sağlıkta Biyoteknoloji Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SABIOTEK) açılışı Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi’nde yapıldı. Merkez, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde kuruldu. 3 üniversitenin bilim insanları tarafından çalışmaların yürütüleceği merkezin, önde gelen parçacık fiziği laboratuvarı CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) gibi dünyaya açılması hedefleniyor.

NELER YAPILACAK?

Hedeflenen yenilikçi çalışmaların bazıları şöyle:

Epilepsi hastalarının tedavisine yönelik olarak beyine hızlı ilaç verilebilmesi için çip yerleştirilmesi,

Beyin kanserleri ve beyin tümörlerinde tanı için kit üretimi,

Yapay kornea üretimi,

Üç boyutlu yazıcılarla yapay kemik üretimi,

Felçli hastalar için sinir tamir yamaları üretimi,

Şırıngasız aşı,

Vücutta doku üreten kolajen yamaların üretimi,

Beyin tümörünü tanıma kitlerin üretimi yapmak.

TÜM DÜNYAYA ETKİ EDECEK

Açılış törenine katılan üniversite rektörleri şu açıklamalarda bulundu:

Prof. Dr. Tamer Yılmaz (YTÜ Rektörü): Sağlık biyoteknolojisi alanında Türkiye’nin 3 üniversitesi bir araya geldi. Bu alanda bilimsel çalışmalar, projeler ve şirketleşme buradan doğacak. Öncelikle Türkiye ekosistemini daha sonra dünya ekosistemini bu merkeze dahil etmeyi hedefliyoruz. Kaldıraç etkisiyle tüm dünyaya etki edecek bir katma değer bekliyoruz.

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Prof. Dr. Nuri Aydın (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü): Genelde üniversiteler bireysel çalışmalara yönelir. Biz bu çalışmayla farklı üniversitelerin farklı altyapılarına da değerlendirerek yeni bir araştırma iklimi doğurmayı hedefledik. Bu noktada Yıldız Teknik ve Marmara Üniversitesi’yle birlikte önemli bir biyoteknoloji merkezinin kurulmasına öncülük etmiş olduk.

Prof. Dr. Mustafa Kurt (Marmara Üniversitesi Rektörü): İki değerli araştırma üniversitesiyle bir araya gelmiş olmaktan gurur duyuyorum. 3 üniversite olarak hedefimiz, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan ürünleri üreten projeler ortay koymak. 3 üniversitenin hem akademik hem laboratuvar altyapısının her imkanını kullanarak dışa bağımlılığı azaltabilecek, ürüne dönüşecek projeleri ülkemiz ve dünya için üreteceğiz.

CERN NEDİR?

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) İsviçre ve Fransa sınırında yer alan, dünyaca tanınan parçacık fiziği laboratuvarını yöneten bir araştırma kuruluşu. 1954 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş olan CERN’in 23 tam üyesi var, Türkiye, ortak üye statüsünde.

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BİYOTEKNOLOJİ NEDİR?

Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terim. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.