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Tuz (Nacl) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır? Nacl yayın adı sodyum klorür ph değeri ve kullanım alanları

#Tuz
Tuz (Nacl) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır Nacl yayın adı sodyum klorür ph değeri ve kullanım alanları

NaCl, halk içerisinde sofra tuzu yani yemek tuzu olarak bilinir. Asitler ve bazların nötralleşme tepkimeleri sonucunda meydana gelir. Pek çok faydası ve kullanım alanı vardır. Peki, Tuz (NaCl) nedir, asit mi baz mı ve polar mı apolar mıdır? NaCL yayın adı Sodyum Klorür ph değeri ve kullanım alanları nelerdir? Sizin için tüm detayları ile derledik.

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​​​​​​Tuz, ilk keşfedildiği zamanlarda, teknolojinin olmamasından dolayı insanların yiyeceklerini tuzlayarak sakladıkları ve bu sayede yiyeceklerin bozulmalarını öneriledikleri bilinmektedir. Bu nedenle koruyucu etkisi her zaman insanlık için önemli bir durum olmuştur. Bunun yanı sıra insan vücudunda da pek çok aşamada tuz kullanmaktadır.

Tuz (NaCl) Nedir, Asit mi, Baz mı ve Polar mı, Apolar mıdır?

Tuz, asitler ile bazların kimyasal tepkimesi sonucunda meydana gelen iyonik yapılı bir bileşiktir. Sodyum ve Klor elementlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Vücudumuz içerisinde üstlendiği temel görevler şunlardır:

Kan basıncını düzenler.

Vücuttaki sıvı dengesinin korunmasını sağlar.

Besinlerin emilmesini sağlayarak hücrelere talınmasını sağlar.

Kasların kasılma ve gevşeme mekanizmalarında aktif rol oynar.

Nöronlar yani sinir hücreleri arasındaki sinyallerin iletimini sağlar.

Tuz, inorganik yapılı bir bileşiktir, bu nedenle doğada doğal bir şekilde bulunmaz. Beyaz renki, kristal yapıdadır. Vücut içerisinde çok fazla alanda kullanılan tuzun fazlası azı da vücut için zararlıdır.

Asitler ve bazlar pH cetvelinde 0 ile 14 arasında rakam alırlar. 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası ise bazdır. Tuzlar, asit ve bazların tepkimeleri sonucunda oluşur. Bu nedenle tuz, ne asittir ne de bazdır. NaCl, farklı tür atomların birleşmesi ile oluştuğundan dolayı polardır.

​​​​​NaCL Yaygın Adı Sodyum Klorür pH Değeri ve Kullanım Alanları

NaCl, pH değeri 7'dir. Eksikliğinde vücutta farklı rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Tuzun, bilinen en yaygın kullanım alanı ise yiyeceklerdir. Tuzun genel kullanım alanları ise şu şekildedir:

Gıdaların doğal renklerinin artırılması

Yemeklerde baharat şeklinde kullanılması

Tencere ve tavaların temizlenmesinde kullanılması

Etlerin bozunmasının engellenmesi

Lekelerin ve gresin çıkarılması

Küf oluşumunun önlenmesi

Kış aylarında buzlanmanın önlenmesi amacı ile yolların tuzlanması

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