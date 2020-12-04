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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

TUS sonuçları açıklandı

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TUS sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlem sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mermezi (ÖSYM) 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerini tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2020-TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA AİT SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

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