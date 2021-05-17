Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabını kim yazmıştır? Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabı ilk olarak 1928 yılında yayınlanmıştır. Türkçe olarak yayınlanan bu eser en çok sevilen Türkçe eserlerden bir tanesidir. Türk'ün Ateşle İmtihanı kurtuluş savaşı dönemini tema edinmiştir.

Türk'ün Ateşle İmtihanı Kitabı Konusu ve Ana Fikri

dünya savaşından sonra ki dönemi ele almaktadır. Aynı zamanda kitapta kurtuluş savaşı dönemini de anlatmıştır. Kitapta cumhuriyetin nasıl ilan edildiği de detaylı olarak ele alınmıştır. Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabının ana fikri ise savaştan bıkmış bir ordu bile düzensiz olmasına rağmen vatan için en düzenli ordular karşısında başarılı olabilir.

Türk'ün Ateşle İmtihanı Kitabını Kim Yazmıştır?

Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabının yazarı ünlü Türk yazarlardan olan Halide Edip Adıvar'dır.

Türk'ün Ateşle İmtihanı Özet

1918 yılında İngilizler İstanbul'a işgal hareketinde bulunmuştur. Büyük Osmanlı imparatorluğu ise İngilizler karşısında çaresiz bir şekilde esir düşmüştür. Osmanlı padişahları İngilizlerin hakimiyeti altına girmiştir. İstanbul'da genç subaylar vardır. Bu subaylar ise cemiyetler kurmuştur. Cemiyetler kurarak Anadolu'da işgal hareketlerine karşı Anadolu birliklerine karşı silah vermeye başlamışlardır.

Halide Edip vatanın kurtarılmasında bu subaylar ile işbirliği içerisinde olan bir kişidir. İşbirliği yaparak Anadolu'da ki işgal hareketlerini atmak üzeredir. Direnişlere katılarak vatan müdafasında en ön saflarda yer almaktadır. Gazeteler ise susturulmuş halkın gerçek haber almasını engellemek için İngilizler tarafından esir alınmıştır. Osmanlı halkı ise padişahın İngilizlere esir düştüğünü bilmemekteydi. Hatta halktan bazıları ise İngilizlerin bu girişimi için işgal hareketi olduğunu düşünmüyor İngilizlerin daha sonra İstanbul'dan çıkacağını düşünmekteydiler.

Tevfik Paşa ise kurulan meclisi kapatmıştı. 1919 yılında ise İngilizler'in desteğini alarak Yunan ordusu İzmir'i işgal etmiştir. İzmir halkı Yunan halkını işgalci olarak görmektedir. Fakat onu destekleyen İngilizlerin ise modern bir topluluk olarak görüyordu. Fakat durum hiçte böyle değildi. İngilizler Anadolu'yu işgal etmek için her türlü destekte bulunmuş ve itilaf devletlerine de destek vermeye başlamıştı. Anadolu'da bu dönem ise işgale karşı direnişçi dernekler kurulmuştur. Bu derneklere üye olmak ise son derecede risklidir. Çünkü İngilizler bu derneklere katılanları ve üye olanları ifşalayarak cezalandırıyordu.

Bu derneklere üye olan dernek üyeleri ise idam ediliyordu. Bundan dolayı derneklere üye olmak oldukça zor hale gelmişti. Tam bu esnada Mustafa Kemal padişahında desteğini alarak Samsun'a çıkarma yaptı. Samsun'da işgalci hareketlere karşı halkı bilinçlendirdi. Amasya'da bir genelge imzaladı. Genelgeye göre işgale karşı halk bir arada hareket edecektir. Halide Edip Adıvar ve kocası Adana Adıvar'da milli mücadeleye destek vermek için harekete geçmişlerdi. Harekete geçerek birlikte Ankara'ya ulaştılar. Burada ise Mustafa Kemal tarafından bizzat karşılandılar. Ziraat fakültesinde karı koca olarak çalışmaya başladılar.

Bu dönemde sırası ile ilk olarak Erzurum kongresi daha sonra ise Sivas kongresi yapılmıştı. Aynı zamanda alınan karara göre bir meclisin açılması şart olarak görülmüştü. Mustafa Kemal'in önderliğinde halk büyüyor ve daha güçlü hale geliyordu.

Türk'ün Ateşle İmtihanı Karakterleri

- Halide Edip Adıvar

- Adana Adıvar

- Tevfik Paşa

- Mustafa Kemal Atatürk