Türkiye’nin en iyi genç üniversiteleri

Times Higher Education (THE) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2021’de 50 yaşın altında yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyigeçen yıl 90’ıncıyken bu yıl 83’üncülüğe yükselen Koç Üniversitesi aldı. Ardından 89’uncu olan Sabancı Üniversitesi geliyor. İlk 100’e girebilen son Türk Üniversitesi ise 93’ünücü Çankaya Üniversitesi oldu. Geçen yıl 101-150 sıra bandında yer alan Bilkent Üniversitesi ise 163’üncü sırada yer aldı

68 ülkeden 475 üniversite değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den toplam 31 üniversitenin ismi var. Bu sayıyla Türkiye, İngiltere, Hindistan ve İspanya’nın ardından en çok temsil edilen 4’üncü ülke oldu. Özyeğin Üniversitesi, Bezmi Alem Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi bu yıl ilk kez değerlendirmeye giren sekiz Türk üniversitesi oldu.

BİRİNCİLİĞİ KAPTIRDI

Dünya sıralamasında geçtiğimiz yıl ikinci olan Nanyang Teknoloji Üniversitesi birinci oldu. Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi geçtiğimiz yıl üçüncüyken bu yıl ikinciliğe yükseldi. Son3 yıldır birinciliği kimseye kaptırmayan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise bu yıl üçüncülüğe geriledi.

TÜRKİYE SIRALAMASI

- Koç Üniversitesi 83

- Sabancı Üniversitesi 89

- Çankaya Üniversitesi =93

- Bilkent Üniversitesi =163

- Özyeğin Üniversitesi 201–250

- Bezmiâlem Vakif Üniversitesi 251–300

- Karabük Üniversitesi 251–300

- Bahçeşehir Üniversitesi 301–350

- Erciyes Üniversitesi 301–350

- Atılım Üniversitesi 351–400

- Düzce Üniversitesi 351–400

- Gebze Teknik Üniversitesi 351–400

- İzmir Teknoloji Üniversitesi 351–400

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 351–400

- Acıbadem Üniversitesi 401+

- Akdeniz Üniversitesi 401+

- Aksaray Üniversitesi 401+

- Başkent Üniversitesi 401+

- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 401+

- Çukurova Üniversitesi Turkey 401+

- Dokuz Eylül Üniversitesi 401+

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 401+

- Gaziantep Üniversitesi 401+

- İstanbul Medipol Üniversitesi 401+

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 401+

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 401+

- Sakarya Üniversitesi 401+

- Selçuk Üniversitesi 401+

- Süleyman Demirel Üniversitesi 401+

- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 401+

- Yeditepe Üniversitesi 401+

DÜNYA LİSTESİNDE İLK 10’A GİREN ÜNİVERSİTELER

1- Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Singapur (Singapur)

2- Paris Sciences et Lettres - PSL Araştırma Üniversitesi Paris (Fransa)

3- Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong)

4- Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) (Güney Kore)

5- Hong Kong Şehir Üniversitesi (Hong Kong)

6- Maastricht Üniversitesi (Hollanda)

7- Sant’Anna İleri Araştırmalar Okulu – Pisa (İtalya)

8- Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH) (Güney Kore)

9- Sidney Teknik Üniversitesi (Avusturalya)

10- Ulsan Ulusal Bilim ve Teknoloji Ensitütüsü (Güney Kore)