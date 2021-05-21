Türkiye’deki lisans eğitimi MIT ile denk

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Söyleşileri’nde tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Mehmet Toner kendi hayatından örneklerle tecrübelerini paylaştı. Mühendislikle başlayan ve tıp bilimine uzanan kariyer yolculuğunda önemli bilimsel başarılara imza atan Toner Tüekiye’deki üniversite eğitimiyle ilgili şöyle konuştu:

DÜNYA ÇAPINDA BİR EĞİTİM

“Burada aldığım eğitimle Amerika’da hiçbir zorluk yaşamadım. Çok iyi bir lisans eğitimi alıyoruz. Dünya çapında bir eğitim var burada. MIT’de doktora sınavlarını hemen alabilecek değerde bilgi birikimiyle çıkıyoruz Türk üniversitelerinden. Hem tıbbi cihazlar konusunda hem tıp konusunda Türkiye’de büyük çalışmalar var. Çok değerli hocalarımız var. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar.”

BİLİM İNSANLARI DAHA ÇOK ÇALIŞMALI

Daha çok bilim adamımızın çalışması, bu değerli işlere imza atması lazım. Çünkü her fikir bir ürün haline dönüşmüyor. Bir sürü insanın yeni fikirleri ortaya atması lazım. Bunların insanlığa faydalı olması için kritik kitleyi bütün üniversiteler arasında kurmamız lazım.

MIT TEZ SAYISI TÜRKİYE’DEKİ TEZ SAYISIYLA AYNI

Doktora eğitimine çok ciddi değer vermemiz lazım. Bunu çok ciddi şekilde kuvvetlendirmemiz lazım. MIT dünyanın en önemli üniversitelerinden biri. Lisans talebe sayısı dört bin civarında. Doktora talebe sayısı 8 bin civarındadır. MIT’den bir tek ufacık üniversiteden çıkan doktora tez sayısı neredeyse Türkiye’de çıkan tezlerin sayısıyla aynıdır. 26 bin şirket kurmuş bugüne kadar MIT hocaları ve talebeleri yaptıkları çalışmalarla. Bu şirketlerde 3.3 milyon kişi çalışıyor ve bu şirketlerin senelik cirosu 1.1 trilyon dolar. Yani dünyanın 9’uncu en büyük CDP’si (Kâr amacı gütmeyen kuruluş) şeklinde büyük bir etkinliği var. Bizim üniversitelerimiz çok büyük atılımlar yapmaya başladılar ama doktora eğitimini daha iyi bir şekilde daha iyi bir konuma getirmemiz şart.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ VASFI MERAKLI OLMAK

Dinlemek çok önemli. Herkesin söylediği her zaman doğru değil. Doğruyu nasıl bileceksiniz? Dinlemesini iyi öğrenmeniz lazım. Kalbinizin istediği yönde gidin. Sevdiğiniz işi yaparsanız çok başarılı olursunuz. Merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en önemli vasfı meraklı olmak. Meraklı olduğunuz zaman sürekli dinlemeye ve öğrenmeye açık bir insan oluyorsunuz. O da olduğu zaman kendinizi yenileyen ve sezgisi kuvvetli bir insan haline dönüşüyorsunuz. Atılımcı olmak isteyen, çok başarılı ve Türkiye’yi ileriye götürecek bir gençlik var. Türkiye dünyanın en genç ülkelerinden biri. Hayalleriniz de büyük olsun.