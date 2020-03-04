Türk üniversiteleri mühendislikte öne çıktı

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS ‘Alanlara Göre En İyi Üniversiteler Sıralaması 2020’yi açıkladı. Dünya üniversitelerinde alanlar; araştırma etkisi, atıf, akademik saygınlık ve işveren saygınlığı şeklindeki dört kritere göre sıralandı. Akademisyen ve işverenlerin üniversitelerdeki dallarla ilgili algıları anket çalışmalarıyla ölçüldü. 44 alanda yapılan sıralamada Türkiye mühendislikte öne çıktı. Türk üniversiteleri ayrıca arkeoloji, eğitim bilimleri, inşaat ve yapı ile maden ve madencilik mühendisliklerinde ilk 150 üniversite arasında yer aldı.

MÜHENDİSLİKTE ÖNE ÇIKTILAR

Mühendislik ve teknoloji alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 193, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 218, Bilkent 295, Boğaziçi 308’inci olurken; Koç 401-500 bandında, Sabancı ve Yıldız Teknik (YTÜ) üniversiteleri ise 451-500 sıra bandında yer aldı. Maden ve madencilik mühendisliğinde ODTÜ 36, İTÜ 48’inci sırada yer buldu. İnşaat ve yapı mühendisliğinde İTÜ ve ODTÜ 101-150 bandında sıra buldu. Elektrik ve elektronik mühendisliğinde İTÜ ve ODTÜ 151-200 bandında yer alırken, Bilkent ve Boğaziçi’nin 201-250 bandında olduğu görüldü. Mekanik, havacılık ve üretim mühendisliğinde İTÜ ve ODTÜ 151-200 bandında; Sabancı ve Bilkent 251-300 bandında yer buldu. Kimya mühendisliğinde ise İTÜ ilk 200’de yer aldı. Onu 201-250 bandındaki sırasıyla ODTÜ takip etti.

EĞİTİMDE İLK 150’DE

Yaşam bilimleri ve tıp alanında Türkiye’den iki üniversite sırlamaya girdi. Hacettepe 320’nci, İstanbul 342’nci oldu. Doğal bilimlerde ise ODTÜ 271, İTÜ 324’üncü olurken; Boğaziçi’nin 401-450 bandında olduğu görüldü. Arkeolojide Türkiye’den sadece Koç Üniversitesi 101-150 bandında sıralamaya dahil oldu. Sosyal bilimlerde beş üniversite sıralamaya girdi. ODTÜ 258, Boğaziçi 289, Koç, 331, Bilkent 334, Sabancı 401-450 bandında yer buldu. Diğer başarı yakalanan alanlardan birinin de eğitim olduğu görüldü. Burada da ODTÜ ilk 150 üniversite içersinde yer alırken; Ankara, Boğaziçi ve Hacettepe 251-300 bandında sıra buldu. İstatistik ve yöneylem araştırması alanında bir üniversite sıralamaya girdi. ODTÜ burada da ilk 150’de yer aldı. Mimaride ise İTÜ ve ODTÜ ilk 200’e girdi. Sanat ve beşeri bilimler alanında dört üniversitenin ismi görüldü. Bunlar 358’inci sırayla Boğaziçi, 401-450 bandında Bilkent ve ODTÜ ile 451-500 bandında İstanbul üniversiteleri.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ 22 DALDA LİSTEDE

Türkiye’deki üniversiteler 44 alan içerisinde 22 dalda ilk 500 listesine girmeyi başardı. Bu alanlar şöyle:

Mühendislik ve teknoloji; yaşam bilimleri ve tıp; doğal bilim; sosyal bilimler ve yönetim; arkeoloji; sanat ve beşeri bilimler; istatistik ve yöneylem araştırması; eğitim; ekonomi ve ekonometri; işletme ve yönetim çalışmaları; kimya; ilaç; biyoloji bilimleri; tarım ve ormancılık; maden ve madencilik; mekanik, havacılık ve üretim; elektrik ve elektronik; inşaat ve yapı ile kimya mühendislikleri; bilgisayar bilimi ve bilgi sistemleri; modern diller; mimari/yapılı çevre.