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Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi kim tarafından ve ne zaman yapılmıştır?

#Eğitim#Araştırma#Türk Edebiyatında İlk Hikaye Denemesi
Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi kim tarafından ve ne zaman yapılmıştır

Türk dilinin sınırlar içerisinde gelişen ilk ürünleri 14. yüzyılın başlarına ait olmaktadır. Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi de bu anlamda merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi kim tarafından ve ne zaman yapılmıştır? Sizlere ilk hikaye denemesinin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığını detaylıca derledik.

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Türk edebiyatında farklı türlerde pek çok eser verilmiştir. Bunlardan birisi de hikaye ve öykü yazılarıdır. İlk hikaye denemesi ise Türk edebiyatı tarafından büyük önem taşımaktadır.

 Türk Edebiyatında İlk Hikaye Denemesi Kim Tarafından Yapılmıştır?

 Türk edebiyatında ilk hikaye denemesi Ahmet Mithat Efendi tarafından yapılmıştır. Eserin ismi ise Letaif-i Riyavat olmaktadır. Bu eser 30 hikaye ve romandan meydana gelmektedir.

 Batılı tarzda yapılan ilk hikaye denemesi ise Sami Paşazade Sezai tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserin ismi ise Küçük Şeyler olarak bilinmektedir.

 Türk edebiyatında ilk hikaye denemesini yapan Ahmet Mithat Efendi yazarlık yapmasının yanı sıra gazetecilikte yapmıştır ve Edebiyat ile iç içe bir yaşam geçirmiştir. Ahmet Mithat Efendi Tanzimat Dönemi yazarlarından birisidir. Tanzimat Dönemindeki yazarların çoğu Batı etkisine benzer eserler oluşturmuştur.

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 Türk Edebiyatında İlk Hikaye Denemesi Ne Zaman Yapılmıştır?

 İlk hikaye denemesi Letaif-i Riyavat isimli eseri ile Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. Bu eser 1870 yılında başlanmış ve 1894 tarihinde tamamlanmıştır.

 Bunun dışında batılı tarzda yazılan ilk hikaye denemesi Küçük Şeyler isimli eseri ile Sami Paşazade Sezai tarafından yazılmıştır. Bu eser batılı tarzda ilk hikaye denemesi olma özelliği taşımakta olup 1892 yılında kaleme alınmıştır. Küçük şeyler adlı eser 6 kısa öyküden oluşmaktadır. Kitapta detaycı bir anlatım gözlemlenmektedir. Ayrıca kitaptaki 4 öykü realizm akımının özelliklerini yansıtmaktadır. Diğer 4 hikayede ise romantizm ögeleri ön planda tutulmuştur.

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#Eğitim#Araştırma#Türk Edebiyatında İlk Hikaye Denemesi

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