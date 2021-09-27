Turizm Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Turizm Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelimenin doğru yazılmış olan hali anlaşılabilmektedir. Özellikle sessiz harf arasına sesli harf gelip gelmeyeceği konusunda bilgi alınmaya çalışılmaktadır.

Turizm Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazılmış olan hali, ‘Turizm’ biçimindedir. Yani 2 tane sessiz harf son kısımda yan yana gelir. Bu bağlamda araya herhangi bir, ‘i’ harfi gelmez. Dinlenmek ya da görmek ve gezmek için yapılan seyahat turizm olarak ifade edilir.

TDK'ya Göre Turizm Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimeleri doğru şekilde ele alınmış olan hali Türk Dil Kurumu üzerinden bakarak anlaşılabilir.

Turizm (Doğru)

Turizim (Yanlış)

Yukarıda verildiği gibi ikinci kelime arasında sesli harf olduğu için yanlış olarak ele alınır. Ancak ilk kelimede sonda iki harf bir araya gelerek doğru yazım ortaya çıkarmaktadır.