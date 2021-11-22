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Tür kelimesinin eş anlamlısı nedir? Türün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Tür#Tür Eş Anlamlısı
Tür kelimesinin eş anlamlısı nedir Türün eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eş anlamlı kelime, aynı anlama gelen kelimelere verilen isimdir. Tür kelimesinin de eş anlamlısı vardır ve cümle içerisinde kullanılır. Tür kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Tür kelimesinin kökeni nedir? Cümle içerisinde nasıl kullanılır? Tür kelimesinin anlamı, eş anlamlı olan kelimeleri ve diğer önemli özellikleri detayları ile derledik.

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Tür kelimesi, aynı cins ve özelliklere sahip olan şeylerin bir kategoride değerlendirilmesine verilen isimdir. Tür Türkçe kökenli bir kelimedir ve günümüzde sıklıkla kullanılır.

 Tür Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Tür kelimesiyle eş anlamlı olan kelimeler, bölüm, cins, çeşit ve tip kelimeleridir. Bu kelimeler de tür kelimesi yerine kullanılabilir. Aynı kategoride yer alan her şey için bu dört kelime kullanılabilir.

 Türün Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

 Tür kelimesinin eş anlamlısı olan cins, çeşit, tip ve bölüm kelimesinin cümle içerisinde kullanış biçimi aşağıdaki gibidir.

 1- Aynı cins elmalar deponun sağ tarafına istiflenmişti.

 2- İnsanlar çeşit çeşit yaratılmıştır ve herkesin bir ikizi vardır.

 3- Benzin, dizel, lpg ve elektrik olmak üzere dört tip yakıt türü bulunmaktadır.

 4- Her öğrenci kendi bölümüne giderek eğitime başladı.

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 5- İnsanlar arasında tür bakımından en tehlikelisi aç gözlü olandır.

 6- Hayvanlar memeli olan veya memeli olmayan şeklinde türlere ayrılmıştır.

 7- Metaller cins bakımından farklı türlere ve bölümlere ayrılır.

 8- Türün bilmediğimiz bir hayvanla karşılaştık.

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