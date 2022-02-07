Tüm yurtta öğrenciler dersbaşı yaptı

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SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Tekirdağ’da okullara gelen öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralların uyarak sıraya girdiler. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflarına giden öğrenciler günler sonra ders başı yapmanın heyecanını yaşadı. İl genelinde 200 bin 396 öğrenci ders başı yaptı.

OKULA HEYECANLA GELDİK

Ankara’da Yücetepe İlkokulu öğrencisi Zeynep Hüma Aslan, “Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Tatilde Elmadağ’a kayak yapmaya gittik çok eğlenceliydi” derken başka bir öğrenci ise okula büyük bir heyecanla geldiğini söyledi. ARKADAŞLARIMA SARILMAK İSTİYORUM

Edirne’de ikinci dönemin başlamasıyla birlikte 75. Yıl İlkokulu öğrencileri aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren okulun yolunu tuttu. Salgın tedbirleri kapsamında okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı için sıraya girdi. İlk dönemde maske mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Doğan, bu dönemde de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Bu sürecin devam edebilmesi için en büyük görevin öğrencilere düştüğünü belirten Müdür Doğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

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Öğrencilerden Eğmen Beder, “Tatilde Lozan Anıtı’na gezmeye gittik. Tatilim güzel geçti hem tatil yaptım hem de ödevlerimi yaptım. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Salgın devam ettiği için okulda maske hijyen tedbirlerine uyuma dikkat ediyoruz” dedi. Öğrencilerden Ece Alya Toraman ise tatili şöyle anlattı: “Tatilde Kırklareli’ne gittik. Orada Atatürk Evi’ni dolaştık ve Ali Rıza Bey’in kültür evine gittik. Edirne’de de gezdik. Tatilim güzel geçti. Ödevlerimi de yaptım kitaplar okudum. Okulu özledim. İnşallah salgın hemen biter çünkü arkadaşlarımla ve öğretmenimle daha yakın olmak onlara sarılmak istiyorum. Okulda arkadaşlarımla fazla temasa girmiyorum. Ellerime kolonya falan sıkıyorum. Maskemi takıyorum, mesafemi koruyorum.” Öğrencilerden Kerem Efe Topal ise “Tatilde köye gittik. Kuzenimle oynadım. Köpek vardı onunla oynadık. Kitap okudum biraz da ders yaptım. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim. Mesafeye dikkat ediyorum. Kolonya sürüyorum. Maskemi takıyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter” diye konuştu.

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Muş’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkeze 9 kilometre mesafedeki Kıyık köyünde tören düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre içeri alınan öğrenciler ders başı yaptı.Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “Bugün 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2’nci dönemine başladık. Eğitim öğretim döneminin başta ülkemize, ilimize ve okulumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu dönemi de yüz yüze eğitim faaliyetleri şeklinde sonlandıracağız. 11-15 Nisan tarihleri arasında bir ara tatilimiz olacak ve sonrasında yine devam edip 17 Haziran’da eğitim öğretim yılını sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde sonlandırılmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimizin 1’inci dönem yapamadıklarını veya eksik bulduklarını hem öğretmenlerimizin hem ebeveynlerinin bu eksiklerini de tamamlamak için uzunca bir dönem başladı. Çocuklarımız inşallah hayal ettikleri umutlarını bu dönem gerçekleştirirler” dedi.Samsun’da bulunan 262 bin öğrenci, bin 242 okul ve kurumda eğitime kaldığı yerden devam edildi. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere seslenen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 2’nci döneminin sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; sağlıklı, neşeli ve başarı dolu bir dönem diliyorum” dedi.

OKUL SEVİNCİ BAHÇELERDE

Kars’ta 62 bin 750 öğrenci ile 4 bin 59 öğretmen, sabah erken saatlerde okullarının yolunu tuttu. Okulların açılmasıyla birlikte, okul bahçelerinden çocuk sesleri de yükselmeye başladı.

OKUL DUVARLARINI BOYADILAR

Adana’nın Yüreğir Belediyesi’ndeki Şehit Cevdet Özdaş İlkokulu öğrencilerine ilk gün sürprizi yapmak için belediye tarafından okulun duvarları boyandı.

İKİNCİ DÖNEM UZAKTAN BAŞLADI

Isparta’da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta tatil edildi. İkinci döneme başlayamayan öğrencilerin 14 Şubat’ta ders başı yapması bekleniyor. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararı şöyle duyurmuştu:

“Yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi.”