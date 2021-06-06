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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı

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Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının COVID-19 aşı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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