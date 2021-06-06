Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının COVID-19 aşı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021
Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.
Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.