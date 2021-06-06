Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.



Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.



Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021