TÜBA ile MEB arasında akademik iş birliği protokolü

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Protokolle birlikte, ARGEM'de eğitim alan özel yetenekli öğrenciler ve bu merkezlerde görev yapan öğretmenlerin TÜBA'nın bilim eğitimleri, çalışma grupları ve akademik imkan ve deneyimlerinden yararlanılmasını sağlamak üzere çalışmalara başlanacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, MEB ile başlayan iş birliği faaliyetinin Bakanlığın uzmanlarıyla yürütüleceğini, böylece önemli sonuçlara ulaşacağından emin olduğunu söyledi.

TÜBA'nın yıllardır yürüttüğü "Bilim Eğitimi Projesi"nin, bilim insanları ile konuyla ilgili yerli ve yabancı uzmanlar ile bilim eğitimine hevesli öğretmen gruplarını doğrudan bir araya getirdiğini belirten Şeker, "Bu doğrultuda internet üzerinden kolay erişilecek örnek uygulamalar ve materyaller sunarak öğretmenlere destek sağlayacak bir internet portalı oluşturmayı, sorgulama-temelli eğitim kavramını ve uygulamalarını ülkemizde yaygınlaştırmayı, bilim insanlarını gençlere tanıtmayı hedefliyoruz. Protokol kapsamında ARGEM'i Bilim Eğitimi Programı hakkında bilgilendirecek olan TÜBA tarafından ARGEM'de görev yapan öğretmenlere uygulamalı bilim eğitimi verilmesi planlanıyor. Diğer yandan ders materyali hazırlanması ve ders içeriklerinin geliştirilmesi kapsamında TÜBA, ARGEM'e bilimsel danışmanlık hizmeti verecek, bünyesindeki çalışma gruplarının bilimsel literatüründen ARGEM öğrenci ve öğretmenlerinin yararlanmasını sağlayacak. Ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katılan ARGEM öğrencilerine ayrıca ARGEM'de TÜBA üyelerince 'TÜBA Tematik Bilim Söyleşileri' de düzenlenecek" dedi.

Taraflar adına iş birliği protokolüne imzaları, Şeker ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül attı.