TÜBA 2020 ödülleri

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, akademinin bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan bu yılki ‘Uluslararası Akademi Ödülleri"ne Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Prof. Dr. Murat Günel, Prof. Dr. Erik Jeppesen ve Prof. Dr. Okyay Kaynak layık görüldü. ‘GEBİP Ödülü’nü 21 farklı üniversite ve iki kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı. TÜBA GEBİP Ödülü kazananlar arasında, bu yıl stratejik ve ulusal öncelikli alan olarak belirlenen ‘Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi’ kapsamındaki ‘TÜBA-GEBİP Kutup Çalışmaları Ödülü’nün sahibi dört üstün başarılı genç bilim insanı da yer aldı.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan ‘TESEP’ kapsamında da sağlık bilimleri alanında bir, sosyal bilimler alanında iki esere Telif Eser Ödülü verildi. Bir esere Fuat Sezgin Özel Ödülü, bir esere Halil İnalcık Özel Ödülü ve üç esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere toplam 8 Türkçe bilimsel telif eser ödül aldı. Böylelikle şimdiye kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 539'a yükselirken, ödüllendirilen eser sayısı da 210 oldu. Ödüllerin tümünün daha sonra belirlenecek bir tarihte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilmesi planlanıyor.

‘BİLİM İNSANLARIMIZIN ÜLKEMİZE VE İNSANLIĞA KATKILARININ ÖDÜLLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ’

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, akademinin gelenekselleşen ödüllerinin hakem değerlendirme süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Üç farklı kategoride dört bilim insanı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü’ne, dört farklı alanda ve ayrıca bu yıla özgü olmak üzere kutup çalışmaları alanında da dört bilim insanı dahil toplam 31 bilim insanı TÜBA-GEBİP Ödülü'ne ve sekiz eser de TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık görüldü. Bilim insanlarımızın ülkemize ve insanlığa katkılarının ödüllendirilmesi, başarılı çalışmalarıyla genç nesilleri bilim insanlığına özendirilmeleri, ülkemizin geleceği, milli ve yerli üretimimiz ve tam bağımsızlığımız açısından da önemlidir. Bu yıl ödül alan arkadaşlarımı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. ‘COVID-19 Özel Ödülü’ başvurularının hakem değerlendirme süreci devam ediyor. Süreç tamamlandığında sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu vesileyle küresel salgınla mücadelede canları pahasına gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür eder, bu süreçte vefat eden bilim insanlarımızı da şükran ve rahmetle anıyorum."