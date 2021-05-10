Transkript belgesi e-Devlet üzerinden alınabilecek

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· Yüksek ateş

· Kuru şekilde öksürme

· Halsizlik korona virüsün bilinen en yaygın belirtilerdir.

Korona virüsün her hastalıkta olduğu gibi bazı hastalarda görülen fakat bazılarında da görülmeyen belirtileri de vardır. Bu belirtilerden bazıları:

· Tat ve koku duyularında kayıp,

· Burunda tıkanıklık,

· Kırmızı gözler olarak bilinen konjonktivit

· Boğazda ağrı hissetme,

· Baş ağrısı görülmesi,

· Kas veya eklemlerde ağrıların görülmesi,

· Farklı tiplerde olabilecek cilt döküntüleri,

· Midede bulantı ya da kusma olması durumu,

· İshal görülmesi,

· Üşüme hissiyatı veya baş dönmesi olarak sayılabilir.

· Nefeste zorlanma olması,

· İştahta kayıp yaşanması,

· Bilinçte bulanıklık oluşması veya konfüzyon durumu,

· Göğüste kalıcı bir şekilde ağrı veya basınç hissedilmesi,

· Yüksek derecede ateş (38 ° C'nin üzerinde) belirtileri ise şiddetli belirtiler arasında gösterilir.





Öncelikle yukarıda açıklanan belirtileri bulunan kişiler mutlaka test yaptırmalıdır. Yakın zamanda enfekte olmuş kişiyle yakın temasta bulunan kişiler kendilerini 2 hafta izolasyona almalıdır.



Test sayısının sınırlı olduğu durumlarda ise öncelik sağlık çalışanları gibi enfekte olma riski yüksek olan kişilerdedir. Sonrasında ise sırada ağır hastalık riski bulunan kişiler özellikle de yaşlılar vardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın transkript belgesinin e-Devlet üzerinden alınabileceğini açıklamasının ardından YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, kurul tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak üniversitelerin mevcut transkript belgelerinin incelenip taslak bir transkript belgesi oluşturulduğu belirtildi. Söz konusu taslak belgenin bütün üniversitelere gönderilip yetkililerin görüş ve önerilerinin alındığı aktarılan bilgilendirmede, daha sonra son şekli verilen belgenin üniversitelere standart bir form şeklinde gönderildiği aktarıldı.

MEZUN TRANSKRİPTLERİ DE YÜKLENECEK

Bilgilendirmede, YÖK'ün kendi bilgi işlem sistemiyle üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlandığına işaret edilerek, kurulun e-Devlet sistemindeki bölümünden transkript belgesinin verilebilmesi için veri girişlerinin tamamlanması hususunda üniversitelere yazı gönderildiği hatırlatıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin de bu verilerin sisteme girişlerini sağladığı aktarılan bilgilendirme şöyle:

"Lisans ve lisansüstünde halihazırda öğrenci olan ve mezun olacak öğrenciler transkript belgelerini, YÖK'ün e-Devlet kapısı üzerindeki alanına giriş yaparak 'Transkript Belgesi Sorgulama' kısmından ücretsiz, kolay ve hızlı bir şekilde temin edebilecek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin transkript belgeleri de üniversitelerin imkanları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalar neticesinde üniversiteler tarafından e-Devlet sistemine yüklenecek.

YÖK'ün bu dijital hizmeti sayesinde transkript belgeleri e-Devlet kapısı üzerinden 'Türkçe ve İngilizce' olarak ilk kez çift dilde de alınabilecek. Daha önceden yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyan öğrenci veya mezunlar, çok sayıda üniversite bu hizmeti sunamadığı için transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettirmek durumundaydı. Bu durum özellikle il dışından veya ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açıyordu."

Bu hizmet sayesinde öğrencilerin tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapması halinde e-transkript belgesine çok kolay erişim sağlayabileceği vurgulanan bilgilendirmede, üniversitelerin de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltacağı açıklandı.



KAREKODLA DOĞRULAMA YAPILACAK

Bilgilendirmede, öğrencilerin internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-Devlet aracılığıyla "barkodlu" ve "kare kodlu" transkript belgesi alabileceği hatırlatılarak, "Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkriptin kontrolünü, YÖK'ün e-Devlet kapısı üzerindeki alana giriş yaparak 'Transkript Belgesi Doğrulama' kısmında barkod numarasıyla veya YÖK Mobil uygulamasıyla kare kod aracılığıyla yapabilecek. Transkript belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden verileceği için kişi ve kurumlar açısından daha güvenli olacak. Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredeyse imkansız hale gelecek" denildi