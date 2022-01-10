Trafik Eğitim TIR’ı Aksaray’da

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15 Temmuz Milli İrade Meydanında 1 gün boyunca kalacak olan TIR’da öğrencilere eğitim verilecek. Önce teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra akülü arabalarla uygulamaya katıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kırmızı ışıkta akülü arabalar süren öğrencilere kırmızı düdük ve trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıtıp, beraber TIR’ın içinde kısa film izledi.



ÇOCUKLARIMIZA KÜÇÜK YAŞTA TRAFİK BİLİNCİNİ AŞILAMAK İSTİYORUZ

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Emniyet Amiri Hasan Bozdağ, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimize, trafik parkurunda eğitim verip daha sonra TIR’ımızın içinde yer alan kısımda çocuklara bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra çeşitli hediyeler veriyoruz. Burada çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilincini aşılamak istiyoruz. Biliyorsunuz ki eğitim öncelikle ailede başlıyor, daha sonra ise okulda devam ediyor. Yaya öncelikli trafik, Yaya kırmızı çizgimizdir projelerimizi hayata geçirmeye çalıştık. Bunda da kısmen başarılı olduğumuzu görüyoruz. Daha iyi yerlere getireceğimize inancımız da sonsuz. Çalışmalarımızda odak noktamız özellikle genç yaştaki çocuklarımızı eğitmeye çalışmak. Bunun ilerleyen yıllarda da meyvelerini alacağımızı düşünüyoruz. Kazaları azaltmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.





TRAFİK KURALLARI UYGULAMALI GÖSTERİLDİ

Rafet Bozkurt İlkokulunda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencisi Hasan Kurtsan ise “Buraya geldik ve trafikle ilgili bilgileri uygulamalı polislerden öğrendik. Polis abilerim bana trafikle ilgili; alt geçit, üst geçit ve yaya okulu ondan sonra da trafikte sürüş yapmayı öğretti. Akülü oyuncak arabayla kırmızı ışıkta durmayı öğrendik. Trafikte ne zaman geçeceğimizi, ne zaman bekleyeceğimizi ve duracağımızı öğrendim. Akülü arabayla trafiği öğrendiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarım kırmızı düdük çalıyor, polis abiler dağıttı. Bu düdükleri çaldığımızda, polis abiler gelecek” dedi.



