TÖZOK’un yeni başkanı Zafer Öztürk

Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2020 tarih ve 20 no’lu sayılı kararıyla Zafer Öztürk Yönetim Kurulu Başkanlığına, Saim Meral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Erdoğan Bozdemir Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliğine, Nesrin Cihangir Yönetim Kurulu Genel Sekreterliğine; asil üyelikten boşalan yere de yedek üyelerden Kenan Taçyıldız seçildi.

Zafer Öztürk yaptığı açıklamada, “Dernek yönetimlerinde, tüm yönetim organizasyonlarında olduğu gibi devamlılık esastır. Bu nedenle Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın F. Nurullah Dal’ı kaybetmenin acısını yaşadığımız bu zor günlerde, yönetimi yapılandırma ihtiyacı doğdu. Tüm dünyayı sarsan salgın nedeniyle şu an olağan ya da olağanüstü genel kurul yapmak ne mümkün ne de akılcı olacağından, dernek tüzüğüne uygun olarak yönetim kurulu içinde seçim yoluyla görevlendirme yoluna gidildi. Yönetim Kurulu, 1951 yılından bu yana olduğu gibi bugün ve bugünden sonra da Ulu Önder Atatürk’ün kurmuş olduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasına uygun olarak, öncelik sırasına göre ülkemizin, öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve kurumlarımızın iyiliği için hizmet vermeye devam edecek. Bu vesileyle bir kez daha merhum F. Nurullah Dal’ı rahmetle anıyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

ZAFER ÖZTÜRK KİMDİR?

1972’de İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden mezun oldu. Ailesinin turizm, inşaat ve tekstil alanında yer alan şirketinde görev yaptı. Polonya’da aile şirketinde 1998 yılına kadar aktif olarak çalıştı. Aynı yıl Florya Koleji’nin kurucu temsilcisi olarak eğitim dünyasına girdi. Eğitim ve öğretimin sadece bir iş olmadığı, bunun bir yaşam biçimi ve büyük bir sorumluluk olduğu düşüncesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek Türkolog, daha sonra Yeditepe Üniversitesi’nde formasyon eğitimi alarak öğretmen oldu. Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptı. Şimdi 22 yıllık okullarını kuzenleriyle birlikte yönetiyor. Rumeli Eğitim Vakfı, Rumeli Yönetici İş Adamları Derneği ve TOBB Eğitim Meclisi’nde de görev yapıyor. 2015’ten beri TÖZOK yönetiminde aktif olarak görev alan Zafer Öztürk şu an başkan yardımcısı. Spor, sanat ve seyahat ise hayatının vazgeçilmezleri. Amatör olarak futbol ve su topu oynadı. İyi derecede İngilizce, Boşnakça ve Lehçe biliyor. Türkçe öğretmeni Elida Öztürk ile evli olup, dört çocuk babası.