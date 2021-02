TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk: Bu sene feda senemiz olsun

İkinci dönem ya da gelecek yıl okullarda yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bu soru pandeminin seyrine göre yanıt bulacak. Yani eğitim öğretimin hangi koşullar altında devam edeceği belirsiz. Ancak bilinen bir şey varsa o da; eğitim harcamalarının her yıl arttığı. Özel okulların kayıt yenileme dönemlerinin başladığı günlerde önümüzdeki yıl için velilerin cebinden ne kadar para çıkacağı da belli olmaya başladı. Özel okullar için yüzde 24.7 olarak açıklanan gelecek yılın tavan zam oranı velileri düşündürüyor.

‘300 BİN ÖĞRENCİ KAYBETTİK’

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı ve Florya Koleji Kurucu Temsilcisi Zafer Öztürk ise kurumların mümkün olan en alt oranda fiyat artışı yapmaları gerektiğini düşünüyor. Öztürk, yasal olarak verilen maksimum rakamın bu olduğu söyleyerek “Okulların kayıt dönemleri başladığı an fiyatlar konuşulmaya başlanır. 1 milyon 350 bin öğrencimiz vardı. Bugün 1 milyon 50 bine düştü. 300 bin öğrenci kaybettik bu süreçte. Ancak yine de bu zamanda öyle çok fazla bir fiyat artışı yapılmayacaktır” diyor.

'UZUN SÜRE SES BİLE ÇIKARMADIK'

Şu an önceliklerinin okulların bir an önce açılması olduğunu belirten TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Pandemi döneminde 900’ün üzerinde kurumumuz kapatıldı. Yeni açılanlar da oldu. 650’ye düştü bu sayı. Kapananların bir kısmı başka isimlerle başka müteşebbislerin öncülüğünde açılıyor tabi. Benim şu an tek derdim okulların açılması. Çocuklarımız okullardan çok uzun süre uzak kaldı. Onarılmaz eksiklikler olacak. Biz şu an fiyatlandırmayla değil bunlarla uğraşmak istiyoruz. Bir dönem sesimizi bile çıkarmadık. Akademisyen arkadaşlar “Siz okulları açalım demeyin” dediler. Çünkü o zaman ticari algılanıyor. Biz bu sebeple sustuk.

TAVAN ZAM YÜZDE 24.7

5580 sayılı yasa okul ücretlerinin artış oranlarının nasıl yapılacağını çok net bir şekilde belirtiyor. 12 aylık ortalama alınıp ÜFE ve TÜFE’yi toplarsınız. Bunları ikiye bölüp maksimum5 puan koyarsınız. Karşınıza ne kadar zam yapacağınız çıkar. Bu rakam bu sene için yüzde 24.7 oldu. Hiçbir kurum bunun üzerinde artış yapamaz.

ÜCRETLER 31 MAYIS’A KADAR İLAN EDİLECEK

Yeni açılan okulların çoğu sıkıntı yaşıyor. Kapanan okulların yüzde 70’ten fazlası özel anaokulları. Bu süreci maalesef çok başarılı atlatamadılar. Okullarımızı açarsak kısa sürede toparlanır diye umuyorum. Çok dinamik bir süreç içerisindeyiz. 31 Mayıs’a kadar ücretlerimizi ilan etme zorunluluğumuz var. İlan edilen rakamın üzerine zaten çıkılamaz. Özel okul fiyatları birçok faktöre göre değişir. Bu fiyat ortalama 25 binden başlar 100 bine kadar çıkar. Bu tavan fiyatın uygulanacağına da çok inanmıyorum. Yapan çıkabilir tabi ancak çok muvaffak olamaz. Okulların yüzde 20’yi geçeceklerini sanmıyorum.

EN ÖNEMLİ GİDER ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Okullar kapalı olduğu için fiyat artışına anlam veremiyor veliler ancak eğitim devam ediyor. Öğretmenlerimizin maaşları aynen yatıyor. 10 bin metre kapalı bir alanda tüm gelir gider kalemleri içerisinde tasarruf en fazla yüzde 6 olur. Ancak okullar açıkken kantinden, yemekhaneden, servisten gelir elde ediliyordu. Bu dönemde de biz bu gelirlerden mahrum kaldık. Yani bu anlamda bir denge oluşmuş oluyor. Zaten bir sıkıntı olmasa bu kadar okul kapanmazdı. Özetle en önemli gider kalemimiz öğretmen maaşları. Gelecek sene için de öğretmen maaşlarına zam yapmamamız mümkün değil.

ÖĞRENCİ NAKİLLERİ AÇIK

Geçmiş dönemde en büyük sıkıntı ve şikayet konusu nakillerin kapalı olmasıydı. Şu an nakiller açık. İsteyen istediği yere gidebilir. Son verilere baktığımızda bu hareketlilik bir özelden diğerine şeklinde oluyor.

OKULLAR BİR AN ÖNCE AÇILMALI

Özel okul açılsın resmi okul açılmasın diye bir şey yok. Biz okullar açılsın istiyoruz. Özellikle de okulöncesi ve ilkokul açılsın diyoruz. Çünkü bu yaş gruplarındaki kayıpların çok yüksek olduğunu ifade ettik. Biz her zaman hazırız okulları açmaya ve öğrencileri karşılamaya. Okul sokaktan daha güvenli.

BU SENEYİ FEDA SENESİ YAPALIM

Fiyatları açıklıyoruz daha sonra kayıtlar başlıyor. Sınavla alım yapan okullar da kayıtlarını sınav sonuçları açıklandıktan sonra bitirir. Ben kendi adıma yüzde 17 ile yüzde 19 arasında bir düşünce içerisindeyim açıkçası. İyi bir hesaplama yapmak lazım çünkü bir sene onunla yaşayacağız. Okullarımıza tavsiye niteliğinde 'Aman diyoruz bu sene artışlarınızı en minimumda tutmaya çalışın' Çünkü velilerimiz de zor durumda. Bu sene kimse kazancı düşünmesin diyoruz. Bu sene feda senesi olsun. Biz eğitimcilerin de işi bu. Feda etmek zorundayız bazı şeyleri. Çünkü biz bu süreci velilerimizle atlatabiliriz. Bizim parçalı burslarımız var. Bu süreçte burslarımız da arttı. Eskiden örneğin 100 öğrenci burs alırken artık 150 öğrenci burs alıyor. İndirim taleplerinde reddedilen de yok.

EĞİTİM HARCAMALARI ARTIYOR

Eğitim harcamaları bir önceki yılın TÜİK verilerine göre son 10 yılda 181 milyar TL arttı. Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 18.2 artarak 259 milyar 220 milyon TL oldu. 2019 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; yüzde 31.9 ile ilkokul, yüzde 26.4 ile ortaokul oldu. Öğrenci başına eğitim harcaması da 4 bin liradan 11 bin 769 liraya yükseldi.

13 BİN İLE 38 BİN ARASINDA ZAM GELEBİLİR

Geçtiğimiz yıl özel okullardaki zam artışı yüzde 30’lara kadar çıkmıştı. Bir önceki yıl dikkate alındığında okul ücretlerinin ortalama 20 bin lira zamlanması bekleniyor."

