Totalitarizm nedir? Felsefede totalitarizm akımı özellikleri, kurucusu ve temsilcileri

İtalyan faşizminin kurucusu olan Benito Mussolini 31 Ekim 1922 tarihinde iktidara geçti. 25 Nisan 1945 tarihine kadar ülkeyi totaliter bir rejimle yönetti. Adolf Hitler'in lideri olduğu Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi ise 1934 yılında düzenlenen seçimleri kazandı. Demokrasi ile başa gelen Hitler, muhalif partilerinin faaliyetlerini engelledi. Tarihte birçok isim daha ülkelerinde totaliter politikalar uygulamıştır.

Totalitarizm Nedir?

Anti-demokratik bir yönetim şekli olan totalitarizmde yasama, yürütme ve yargı organları, iktidardaki tek bir kişinin ya da küçük bir zümrenin elinde bulunur. Ülke genelinde alınacak kararlar için halka başvurulmaz. Basın tek taraflı haber yapar ve medya propaganda aracı olarak kullanılır. Örneğin Adolf Hitler'in iktidar olduğu dönem boyunca tüm radyo yayınları, Nazilerin resmi yayın organıydı. Hitler ve hükümeti eleştiren yazarlar ya hapse atıldı ya da sürgüne gönderildi. Binler kitap Berlin Meydanında yakıldı.

Felsefede Totalitarizm Akımının Özellikleri

Totalitarizm en temel özelliklerin biri merkezi bir otoriteye sahip olmasıdır. Bu rejimin başındaki kişilere ''diktatör'' adı verilir. Diktatörlerin başında olduğu devlet, militer bir yapıya sahiptir. Nazi Almanya'sında SS subayları ve Mussolini yönetimindeki İtalya ordusu militer yapılanmaya örnek gösterilebilir.

Totalitarizmde yurttaşlara demokratik haklar verilmez. Halkın oy kullanmak hakkı olmadığı gibi, iktidarın faaliyetlerini eleştirmek de yasaktır. Başta Mussolini olmak üzere birçok diktatör, iktidarı ele geçirir geçirmez muhalif partileri ve gazeteleri kapatmıştır.

Sözlük anlamı ''mutlakiyetçilik'' olan totalitarizmde yargı organları da bağımsız değildir. Mahkemeler halka açık yapılmaz ve ülke liderinin isteği doğrultusunda keyfi kararlar alınabilir.

Totalitarizm Akımının Kurucusu ve Temsilcileri

Niccolo Machivelli ''Prens'' adlı kitabında totalitarizmin temel ilkelerini kaleme almıştır. İtalyan düşünür devletin baskıcı ve otoriter bir yapıda olması gerektiğini savunmuştur. Ülkelerini totaliter politikalarla yöneten liderlerden bazıları şunlardır:

1- Adolf Hitler:

20 Nisan 1889 tarihinde Almanya'nın Braunau Inn şehrinde doğdu. Nasyonal Sosyalizmin öncüsü sayılan Adol Hitler, totaliter ve baskıcı bir rejimle 11 yıl boyunca iktidarda kaldı. Aryan ırkın üstünlüğünü savunan faşist lider, yaklaşık 3 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumludur. Başta Auswitch olmak üzere, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyetinde yüzlerce toplama kampı açtı. Bu kamplarda binlerce insan ağır şartlar altında çalıştırıldı ve tıbbi deneylerde kobay olarak kullanıldı.

2- Benito Mussolini:

Totalitarizmin ve faşizmin kurucusu sayılan Benito Mussolini, 29 Temmuz 1883 yılında doğdu. İktidar olduğu dönemde tüm kararları tek başına aldı ve uyguladı.

3- Mobutu Sese Seko

14 Ekim 1930 tarihinde doğan Zahire'de doğan Sese Seko, 1965 yılında iktidara geldi. Binlerce Hutu'nun ölümünden sorumlu olan diktatör, Zahire'yi 30 yıl boyunca demir yumrukla yönetti.

4- Nikolay Çavuşevsku

22 Mart 1965 tarihinde iktidara gelen Çavuşevsku, Romanya'daki tüm muhalif sesleri susturdu. Uyguladığı ekonomi politikaları halkın daha fazla fakirleşmesine neden oldu.1990 yılında başkent Bükreş'te halk ayaklanması başladı ve kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. 22 Aralık 1989 tarihinde askeri mahkemede yargılanan Nikoay Çavuşevku, eşiyle birlikte idam edildi.

5- Josef Stalin

Lenin'in yerine iktidara gelen Josef Stalin, Sovyetler Birliğinin başında olduğu 12 yıl boyunca birçok kurumu kapattı. Genel Sekreterlik başta olmak üzere devlet kademesinde çalışan yöneticileri tasfiye etti. Görüşlerine karşı çıkan ya da uygulamalarını eleştiren herkesi Sibirya'ya sürgüne gönderdi. 12 yıl boyunca, ülke genelinde baskıcı politikalar uygulayan Josef Stalin, 5 Mart 1953 tarihinde öldü.