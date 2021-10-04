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Toprak nasıl oluşur? Toprağın oluşum aşamaları nelerdir?

#Toprak#Fizik#Bitki
Toprak nasıl oluşur Toprağın oluşum aşamaları nelerdir

Yaşamın en önemli ve temel parçaları içerisinde şüphesiz toprak gelir. Hem tüm canlıların yaşam alanıdır hem de besin üretebilmek için en önemli kaynaktır. Bu doğrultuda belirli aşamalarla toprağın oluştuğunu söylemek mümkündür. Peki, toprak nasıl oluşur? Toprağın oluşum aşamaları nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Toprak çok uzun yıllar içerisinde oluşum göstermiş bir yapıdır. Aynı zamanda dünya ve diğer tüm gezegenlerin temel yapı taşları içerisinde yer alır. Canlı bir organizmanın yaşayabilmesi için ise ihtiyaç duyulan en önemli unsurlar arasında gelir. Tabii toprağın oluşabilmesi için belli başlı bazı yapıların da bulunması gerekir.

 Toprak Nasıl Oluşur?

 Toprağın oluşumu noktasında temel kaynak taşlar olarak ifade edilebilir. Taşların hem fiziksel hem de kimyasal çözülmesi sonucu ortaya çıkan parçaların arasına bitki ve hayvan kalıntılarının girmesi üzerinden oluşur. Genel anlamıyla bu şekilde oluştuğunu ifade etmek mümkün. Yani temel kapsamda taşlar ve aynı zamanda hayvan ile bitki kalıntılarının bulunması gerekmektedir. Bu doğrultuda içerisinde birçok farklı mineral oluştuğunu söylemek mümkündür. Bunlar arasında çeşitli mineraller, organik maddeler, canlı organizmalar ve hava ile su yer almaktadır. Tüm bu unsurları bulunduran bir örtü olarak da ifade etmek mümkündür.

 Toprağın Oluşum Aşamaları Nelerdir?

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 Yer kabuğunun parçalanması ve ufalanması ile beraber ortaya çıkan kum, taş, çakıl, kil ve silt gibi inorganik maddeler üzerinden toprak oluşumu gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bitkisel ve hayvansal yapıların biyolojik olarak parçalanması ile beraber humus içeren bir yapıya sahiptir. Diğer yandan hava ve su ile beraber suda erimiş olan tuzlardan oluşan bir karışım şeklinde de ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda tüm bu unsurların bir araya gelerek toprağın işlenebilmesi için belli aşamalar ön plana çıkıyor.

 - Başlangıç evresi

 - Ayrışma evresi

 - Dönüşme evresi

 - Farklılaşma (Morfojenez) evresi

 - Horizonlaşma

 Yukarıdaki tüm evreler sırası ile tamamlanmak suretiyle toprağın oluşumu tamamlanmaktadır. Tabii bu oluşum kısa bir süre içerisinde gerçekleşen durum değildir. Oldukça uzun yıllar içerisinde yavaş yavaş ve dış koşulların etkisi üzerinde meydana gelir. Böylece tabiri caizse can verebilecek ve aynı zamanda tarıma elverişli toprak oluşumu gerçekleşmektedir.

 Toprağın Alt Dalları Nelerdir?

 Toprağın oluşumu ile beraber kendi çeşitliliği üzerinden belli başlı bazı alt dalları bulunmaktadır. Bu bağlamda toprağın kendi içerisinde çok yönlü bir etki oluşturduğunu söylemek mümkün.

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 - Toprağın oluşumu ve sınıflandırılması ile beraber haritalandırılması

 - Toprağın fizik ve kimyası

 - Toprağın mikrobiyolojisi

 - Toprak ekolojisi

 - Toprak verimliliği ile beraber bitkilerin beslenmesi

 - Toprağın korunması ve aynı zamanda geliştirilmesi

 - Tarım ve ormancılık

 - Toprak üzerine yapılan Teknolojik gelişimler

 Genel olarak bu alt dallara ayrılmak suretiyle toprak üzerinden işleme gerçekleştirilmektedir. Özellikle de tarım üzerine bu dallar toprağın farklı amaçlar kapsamında kullanılması için büyük bir öneme sahiptir.

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 Toprak Ne Kadar Zaman İçerisinde Oluşur?

 Toprağın oluşumu oldukça uzun yıllar içerisinde gerçekleşen bir durumdur. Bunu bir örnek vererek belirli bir ölçüm üzerinden ifade etmek mümkündür. Mesela 1 cm kalınlığındaki toprağın oluşumu için yaklaşık olarak 1000 yıla ihtiyaç vardır.

 Dünya yüzeyindeki toprağın kadınlığını ele alınırsa, on binlerce bir hata yüz binlerce yıl içerisinde toprağın oluştuğunu ifade etmek mümkün. Tabii toprak oluşumu içerisinde aşamalı olarak hem inorganik hem de organik maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler toprağın oluşumu ile beraber aynı zamanda toprağın işlenmesi ve üretimi sağlanması amaçlı büyük bir öneme sahiptir.

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#Toprak#Fizik#Bitki