Toplumcu gerçekçi şairler kimlerdir? Toplum gerçekçi şairlerin ortak ve genel özelikleri nelerdir?

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Toplumcu gerçekçi akımın ortaya çıkmasında etkili olan diğer şiir akımları ve felsefi disiplinler şunlardır: 1- Fütürizm 2- Eleştirel Gerçekçilik 3- Marksizm

Toplumcu Gerçekçi Şairler Kimlerdir?

1- Nazım Hikmet Ran:

Türkiye'deki toplumcu gerçekçilik akımının öncüleri arasında yer alan Nazım Hikmet Ran, şiir dışında tiyatro oyunu ve hikaye türünde eserler de vermiştir. Kuvayi Milliye Destanı adlı kitabında Kurtuluş Savaşını ve milli mücadeleyi anlatan Nazım Hikmet, şiirlerinde aşk, yalnızlık, hapis ve sürgün hayatı gibi konulara da yer vermiştir.

Eserleri: Benerci Kendini Niçin Öldürdü, Memleketimden İnsan Manzaraları, Yatar Bursa Kalesinde, Dünyanın En Tuhaf Mahluku

2- Arif Damar:

Arif Damar'ın şiiri iki döneme ayrılır. 1960'a kadar toplumsal gerçekçi şiirler kaleme alan şair, daha sonraki yıllarda çağrışıma ve imgeye dayalı sürrealist şiirler yazmıştır.

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Kitapları: Yoksulduk, Dünyayı Sevdik, Eski Yağmurları Dinliyordum

3- Sennur Sezer:

Şiirlerinde yalın, açık bir dil kullanılmıştır. En önemli eserleri:

1- Kirlenmiş Kağıtlar 2- Akşam Haberleri 3- Pencereden Bakan Çocuk

4- Bir Annenin Notları

''Bir ses arıyorum

Yeni bir şarkı için

Çocukların ilk sözcüğü gibi umutla

Sevinçle duyulacak bir ses

Çünkü umutsuzluk yasaktır

4- Pablo Neruda:

Şilili şair, eserlerinde hem bireysel konulara hem de toplumsal meselelere yer vermiştir. 1971 yılında Nobel Ödülünü kazanan şair, mektup, anlatı ve deneme türünde kitaplar da yazdı.

Eserleri: Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, Unutmak Yok, Kara

5- Devrim Dirlikyapan

''Karla Gelen'' adlı kitabıyla 1997 yılında Behçet Aysan Şiir ödülüne layık görülen Devrim Dirlikyapan, toplumcu gerçekçi akımın son temsilcileri arasında yer almaktadır.

''gemisizlik demiştin

kimseyi üzmez denizin bittiği yerde

bizi kavurur bu kum

çömez bir denizcinin

çizmelerinden eksilen nem''

6- Attila İlhan:

Şiirlerinde aşk, sınıf çatışması, yalnızlık ve ölüm gibi temaları işleyen Attila İlhan, 1953 yılında Mavicilik akımını kurdu. Attila İlhan'ın en önemli özelliklerinden biri divan edebiyatı nazım şekillerini kullanan tek toplumcu gerçekçi şair olmasıdır. Manzum eserlerde kafiyeye ve ahenge de önem veren şair, İkinci Yeniyi ''apolitik'' ve ''toplumdan uzak olmakla'' suçladı.

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Kitapları: Fena Halde Leman, Zenciler Birbirine Benzemez, Kimi Sevsem Sensin,

Elde Var Hüzün

Türk Edebiyatında Diğer Toplumcu Gerçekçi Şairler. Ahmet Arif, Ali Asker Barut, Şükran Kurdakul, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu, Enver Gökçe

Dünya Edebiyatında Toplumcu Gerçekçi Şairler: William Morris, Henry Treece,

Norman Rosten, Federico Garcia Lorca, Bertol Brecht, Josef Hora,

Luciano Folgore, Aldo Severini

Toplumcu Gerçekçi Şairlerin Ortak ve Genel Özelikleri Nelerdir?

1- Toplumcu gerçekçi şairler, şiirlerini halkın yaşadığı sıkıntıları duyurmak, kamuoyu oluşturmak ve farkındalık yaratmak için yazmıştır.

2- Şiirlerin süslü ifadelere ve söz sanatlarına çok fazla yer vermeyen şairler, eserlerinde herkesin anlayabileceği, sade bir dil kullanmıştır.

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3- Şiirlerini dörtlükle ve serbest vezinle kaleme alan şairler, biçimden çok içeriğe önem vermiştir.

4- Nazım Hikmet ve Ahmet Arif olmak üzere birçok şair, hapishane ve sürgün hayatını anlatan birçok şiir yazmıştır.

5- Kafiye yerine retoriğe önem veren ozanlar, şiirlerinde doğrudan halka hitap etmiştir.

6- Toplumcu gerçekçi şiirlerde en çok işlenen temalar özgürlük, eşitlik ve adalettir.