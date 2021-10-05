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Tokmak ne demek? Tokmak kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Tokmak#TDK
Tokmak ne demek Tokmak kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Değişik anlamları ile beraber eski dönemlerde daha çok kullanılmış kelimeler içerisinde tokmak gelir. Ancak günümüzde hala farklı alanlarda değerlendirilen bir sözcüktür. Peki, tokmak ne demek? Tokmak kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Tokmak kelimesi Türkçede birçok değişik anlama sahiptir. Tabii taşımış olduğu bu anlamları kaybetmeden günümüzde hala kullanıldığını ifade etmek mümkün

 Tokmak Ne Demek?

 Değişik alanda üzerinden kullanımı ile beraber tokmak kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır.

 - Ağaçtan yapılmış olan iri çekiç

 - Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan, değişik biçimlerde hazırlanmış metal parça

 - Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz

 - Davul ve benzeri vurmalı müzik aletlerinde kullanılan yardımcı parça

 Tokmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Tokmak kelimesinin anlamı kapıyı ve davul benzeri aletleri çalmaya yarayan parça olarak öne çıkmaktadır.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu'na göre tokmak kelimesinin sözlük anlamı, ‘Kapı veya davul ile beraber farklı alanları çalmak adına kullanılan parça,’ şeklinde öne çıkmaktadır. Aynı zamanda topuz olarak da bilinir.

 

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