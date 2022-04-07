Tobo formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir, nasıl çalışır?

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Tobo formasyonu, sağ omuz, baş ve sol omuz gibi terimler sayesinde yatırımcılar alım ve satım işlemlerine yön vermektedir. Tobo formasyonu düşmekte olan trendin ne zaman son bulacağı konusunda yatırımcılara ön görü sunmaktadır.

Tobo Formasyonu Nedir, Ne Anlama Gelir?

Tobo formasyonu borsada düşmekte olan trendin son bulduğunu ve artık yükselme döneminin geldiğinin öngörüldüğü bir grafik terimidir. Tobo formasyonu yatırımcılara önemli bir yükselme öngörüsü sağlamaktadır. Bu formasyonda sağ omuz, baş ve sol omuz gibi çizgilerdeki noktalara çizilen eğriler ile belirlenmektedir. Bu eğri ile düşüş trendinin son bulduğu ve yükselişin başladığı öngörülmektedir.

Borsa işlemlerinde kullanıcılar grafikleri inceleyerek tobo ve obo gibi formasyonları tespit etmeye çalışmaktadır. Bu formasyonlar ve grafik hareketleri ile yatırımcılar işlemlerini yapmaktadır. Borsada tobo formasyonu düşüşü anlatırken tobo formasyonu omuz baş ve omuz terimlerinin ters olgusu ile gösterilmektedir. Bu formasyonda baş omuzlardan aşağıdadır. Ve genel olarak tercih edilen güvenli alım bölgesi ile boyun kısmındaki bölgedir.

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Tobo Formasyonu Kuralları Nelerdir, Nasıl Çalışır?

Tobo formasyonu oluşması için bazı göstergelerin oluşması gerekmektedir. Formasyonları bilmek içinde borsada işlem yapılan grafiklerdeki hareketlerin anlamlarını bilmek gerekir. Tobo formasyonunu tespit edilmek için ters omuz ve baş terimlerini bilmek gerekmektedir.

Ters Omuz: Ters omuz ters V şeklinde oluşan grafin ilk noktasıdır. Burada V'nin sivri ucu yukarıda olmaktadır. Ve bu nokta ters omuz olarak ifade edilmektedir. Tobo formasyonunda bir sağ tarafta birde son tarafta omuz bulunmaktadır.

Baş: Tobo formasyonu için anlatmak gerekirse baş W harfinin ters olan halindeki en altta yer alan sivri kısmı ifade etmektedir. Her iki yandan aşağı inen yerlerin başa yakın kısmı ise boyun olarak adlandırılmaktadır.

Tobo Formasyonu grafikte ters W şeklinde oluşan bölgeye denmektedir. Burada üstte kalan kısımlar omuzlar altta kalan kısım ise baş olarak ifade edilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi önce bir düşüş yaşanmış sonrasında dip nokta görülerek yukarı doğru bir hareketlenme başlamıştır.