Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

Tırnak işareti hem kelimelerde hem de cümlelerde kullanılabilir.

Örnek Cümleler: 1- Bunu bana Ayça değil ''Sibel'' söyledi.

2- ''Ruh, üstünde sürücüsünün hakimiyet kuramadığı bir el arabasıdır'' sözü Platon'a aittir.

Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

A- Vurgulanmak istenen kelime ve söz gruplarında tırnak işareti kullanılır.

Örnekler:

1- Bu şiiri bir başkasına değil ''senin'' için yazdım.

2- ''Özgürlük'' insanın sahip olduğu en önemli şeydir.

3- Maalesef ben seni hep ''arkadaşım'' olarak gördüm.

4- Kendisine böyle bir şeyin ''asla'' olmayacağını söyledim.

5- Sadece seninle değil ''kimseyle'' görüşmek istemiyor.

6- Beni ''saat kaç olursa olsun'' istediğin zaman arayabilirsin.

7- Sana ''yüz kere'' o kadından uzak durman gerektiğini söylemiştim.

B- Başkasından alıntı yapıldığında tırnak işareti kullanılır.

Örnekler:

1- Marcus Aurelius, her şeyin gelip geçici olduğunu ''her şey küçüktür, kolayca değişir ve çabucak yok olur'' sözleriyle ifade etmiştir.

2- Birden ayağa kalktı ve ''''Nice sükûn debelenmede gizlidir / çocuğun sakinliği

beşiğin sallanmasındandır.'' dizelerini okumaya başladı.

3- ''Evren Bir'dir ve Bir'den çıkmıştır. Bir, bir yönden birliğin, bir yönden çokluğun nedenidir.'' sözü Aristoteles'e atfedilir.

4- ''Dostun dostunu dost tutman gerek / hasmın dostu dostun hasmı engerek'' şiirinin kime ait olduğunu biliyor musunuz?

5- Miguel de Unamuno'nun Sis adlı kitabında en çok ''benim gibi doğmamış ve hiç var olmamış bir insanın ölümsüzlüğü bir ölümsüzlük yoktur'' cümlesini sevdim.

6- Titus Brackhardt ''yaratmak, bir şeye kendi niteliklerini kazandırmaktır'' demiş.

7- Odasının duvarında Andre Gide'ın ''Kendi hakikatinin başkası tarafından bulunabileceğine asla inanma'' sözü asılı.

8- ''Artık yeter'' deyip eşyalarını topladı ve evden ayrıldı.

C- Eser ve yazar isimleri tırnak içine alınır.

Örnekler:

1- ''Cinnet'', ''Karanlıkta Kahkaha'', ''Sebastian Knigh'ın Gerçek Yaşamı'' ve ''Bir Günbatımının Ayrıntıları'', Rus yazar ''Vladimir Nabokov''un önemli eserleridir.

2- ''Yaşar Kemal'in'' ünlü eseri ''İnce Mehmed'' dört ciltten oluşur.

3- Bugün okulda ''Cemal Süreya'nın'' ''Onlar İçin Minibüs Şarkısını'' tahlil ettik.

4- Sadreddin Konevi'nin şu eserleri Türkçeye çevrilmiştir: ''İlahi Nefhalar'' - ''Vahdet-i Vücut ve Esasları'', ''40 Hadis Şerhi'' ve ''Füssul Hikemin Sırları''

5- Peyami Safa'nın en çok okunan eserleri ''Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'' ve ''Bir Tereddüdün Romanı'' dır.

6- ''Sevgili Yalnızlık'' kitabını eski sevgilime ithaf ettim.

7- Chuck Palahniuk'un ''Dövüş Kulübü'' adlı kitabı 1999 yılında ''David Fincher'' tarafından sinemaya uyarlandı.

8- Bugün sahafta Şeyh Bedrettin'in ''Varidat'' adlı kitabının ilk baskısını buldum.

D- Tırnak işaretinin kullanıldığı bir diğer yer yabancı kökenli sözcüklerdir.

1- İngilizcede en çok kullanılan filler şunlardır: ''Love - sevmek'', ''Know - Bilmek'', ''Feel - Hissetmek'', ''Come - Gelmek'' ve ''Go - Gitmek''

2- Aşk kelimesinin Almanca karşılığı ''liebe''dir.

3- ''Wo bist du'', ''Neredesin'' anlamına gelir.

E - Aynı anlama gelen kelimeler sıralanırken tırnak işareti kullanılır.

1- ''Latif'', ''Rana'', ''Hub'', ''Zehi'', ''Bedii'', ''Melih'' ve ''Sabih'' kelimeleri ''güzel'' anlamına gelir.

2- Divan edebiyatında sevgili anlatırken ''canan'', ''dilber'', ''dilber'', ''peri-peyker'', ''mah-lika'' ve ''Leyla'' kelimeleri sık sık kullanılır.

3- Olmak kelimesinin yerine kullanılabilecek sözcükler şu şekilde sıralanabilir: ''Teşekkül etmek'', ''Vuku bulmak'', ''Sökün etmek'' ''Peyda olmak'', ''Sudur etmek'', ''Cereyan etmek''