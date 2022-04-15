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Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nelerdir
Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler nelerdir Örnekleri ile konu anlatımı

Türkçede bazı noktalama işaretli tekli, (nokta, ünlem, noktalı virgül, iki nokta üst üste) bazıları ise ikili olarak kullanılır. Parantez ve tırnak işareti, ikili olarak kullanılan noktalama işaretleri arasında yer alır. Tırnak işaretinin kullanıldığı yerler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Tırnak işareti hem kelimelerde hem de cümlelerde kullanılabilir.

 Örnek Cümleler: 1- Bunu bana Ayça değil ''Sibel'' söyledi.

 2- ''Ruh, üstünde sürücüsünün hakimiyet kuramadığı bir el arabasıdır'' sözü Platon'a aittir.

 Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

 A- Vurgulanmak istenen kelime ve söz gruplarında tırnak işareti kullanılır.

 Örnekler:

 1- Bu şiiri bir başkasına değil ''senin'' için yazdım.

 2- ''Özgürlük'' insanın sahip olduğu en önemli şeydir.

 3- Maalesef ben seni hep ''arkadaşım'' olarak gördüm.

 4- Kendisine böyle bir şeyin ''asla'' olmayacağını söyledim.

 5- Sadece seninle değil ''kimseyle'' görüşmek istemiyor.

 6- Beni ''saat kaç olursa olsun'' istediğin zaman arayabilirsin.

 7- Sana ''yüz kere'' o kadından uzak durman gerektiğini söylemiştim.

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 B- Başkasından alıntı yapıldığında tırnak işareti kullanılır.

 Örnekler:

 1- Marcus Aurelius, her şeyin gelip geçici olduğunu ''her şey küçüktür, kolayca değişir ve çabucak yok olur'' sözleriyle ifade etmiştir.

 

 2- Birden ayağa kalktı ve ''''Nice sükûn debelenmede gizlidir / çocuğun sakinliği

 beşiğin sallanmasındandır.'' dizelerini okumaya başladı.

 

 3- ''Evren Bir'dir ve Bir'den çıkmıştır. Bir, bir yönden birliğin, bir yönden çokluğun nedenidir.'' sözü Aristoteles'e atfedilir.

 

 4- ''Dostun dostunu dost tutman gerek / hasmın dostu dostun hasmı engerek'' şiirinin kime ait olduğunu biliyor musunuz?

 

 5- Miguel de Unamuno'nun Sis adlı kitabında en çok ''benim gibi doğmamış ve hiç var olmamış bir insanın ölümsüzlüğü bir ölümsüzlük yoktur'' cümlesini sevdim.

 

 6- Titus Brackhardt ''yaratmak, bir şeye kendi niteliklerini kazandırmaktır'' demiş.

 

 7- Odasının duvarında Andre Gide'ın ''Kendi hakikatinin başkası tarafından bulunabileceğine asla inanma'' sözü asılı.

 

 8- ''Artık yeter'' deyip eşyalarını topladı ve evden ayrıldı.

 

 C- Eser ve yazar isimleri tırnak içine alınır.

 

 Örnekler:

 

 1- ''Cinnet'', ''Karanlıkta Kahkaha'', ''Sebastian Knigh'ın Gerçek Yaşamı'' ve ''Bir Günbatımının Ayrıntıları'', Rus yazar ''Vladimir Nabokov''un önemli eserleridir.

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 2- ''Yaşar Kemal'in'' ünlü eseri ''İnce Mehmed'' dört ciltten oluşur.

 

 3- Bugün okulda ''Cemal Süreya'nın'' ''Onlar İçin Minibüs Şarkısını'' tahlil ettik.

 

 4- Sadreddin Konevi'nin şu eserleri Türkçeye çevrilmiştir: ''İlahi Nefhalar'' - ''Vahdet-i Vücut ve Esasları'', ''40 Hadis Şerhi'' ve ''Füssul Hikemin Sırları''

 

 5- Peyami Safa'nın en çok okunan eserleri ''Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'' ve ''Bir Tereddüdün Romanı'' dır.

 

 6- ''Sevgili Yalnızlık'' kitabını eski sevgilime ithaf ettim.

 

 7- Chuck Palahniuk'un ''Dövüş Kulübü'' adlı kitabı 1999 yılında ''David Fincher'' tarafından sinemaya uyarlandı.

 

 8- Bugün sahafta Şeyh Bedrettin'in ''Varidat'' adlı kitabının ilk baskısını buldum.

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 D- Tırnak işaretinin kullanıldığı bir diğer yer yabancı kökenli sözcüklerdir.

 

 1- İngilizcede en çok kullanılan filler şunlardır: ''Love - sevmek'', ''Know - Bilmek'', ''Feel - Hissetmek'', ''Come - Gelmek'' ve ''Go - Gitmek''

 

 2- Aşk kelimesinin Almanca karşılığı ''liebe''dir.

 

 3- ''Wo bist du'', ''Neredesin'' anlamına gelir.

 

 E - Aynı anlama gelen kelimeler sıralanırken tırnak işareti kullanılır.

 

 1- ''Latif'', ''Rana'', ''Hub'', ''Zehi'', ''Bedii'', ''Melih'' ve ''Sabih'' kelimeleri ''güzel'' anlamına gelir.

 

 2- Divan edebiyatında sevgili anlatırken ''canan'', ''dilber'', ''dilber'', ''peri-peyker'', ''mah-lika'' ve ''Leyla'' kelimeleri sık sık kullanılır.

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 3- Olmak kelimesinin yerine kullanılabilecek sözcükler şu şekilde sıralanabilir: ''Teşekkül etmek'', ''Vuku bulmak'', ''Sökün etmek'' ''Peyda olmak'', ''Sudur etmek'', ''Cereyan etmek''

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#Eğitim#Araştırma#Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nelerdir

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