Teşrifat ne demek, ne anlama gelir? Teşrifat kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Teşrifat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Görgü 2- Usul 3- Adap 4- Görenek 5- Anane 6- Teamül 7- Kaide

8- Adab-ı Muaşeret 9- Yol Erkan 10- Terbiye

Teşrifat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Osmanlı döneminde devletin ileri gelenleri ve saray erkanı tarafından sık sık kullanılan teşrifat kelimesinin sözlük anlamı protokoldür. Özel günlerde ve resmi davetlerde gelen konukların mevki sıralarına göre kabul edilmesine teşrifat deni. Köklü bir devlet geleneği teşrifat, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir.

Teşrifat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Teşrifat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Protokol, seremoni

İkinci Anlamı: Köklü bir geleneğe dayalı kuralların her biri, kaide

Üçüncü Anlamı: Geleneğe bağlı kalma ve sürdürme

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Teşrifat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Teşfifat-ı Umumiye Dairesi V. Mehmet'in emriyle 1909 yılında açıldı.''