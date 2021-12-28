Teşrifat ne demek, ne anlama gelir? Teşrifat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sona erdi Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sona erdi! Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı Asiyeden sevindiren haberPitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılmıştı! Asiye'den sevindiren haber#Asiye Ateş
Yeni uyarı geldi: Yarına dikkat Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastıYeni uyarı geldi: Yarına dikkat! Bir anda bastırdı, onlarca iş yerini su bastı#Meteoroloji
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
ABD ve Avrupanın yeni kabusu olacak Otel ve tesislerde mahsur kaldılarABD ve Avrupa'nın yeni kabusu olacak! Otel ve tesislerde mahsur kaldılar#Afganistan
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruzBakan Muş bir kez daha uyardı: Süreci yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Herkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mıHerkesin kafasını karıştırdılar: Aşka devam mı? #Gigi Hadid
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
Gübre fiyatlarında büyük indirimGübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Teşrifat ne demek, ne anlama gelir? Teşrifat kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Teşrifat#Teşrifat Ne Demek
Teşrifat ne demek, ne anlama gelir Teşrifat kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen teşrif kelimesi, şeref sözcüğünden türetilmiştir. Teşrif etmek hem şeref verme hem de bir yere gitmek anlamına gelir. Bu kelimeden türetilen teşrifat ise, resmi bir davette ya da toplantıda tüm katılıcıların uyması gereken kurallar anlamına gelir. Geleneklere bağlı kalmak ve onlara uygun bir şekilde hareket etmek de teşrifat olarak adlandırılır. Teşrifat ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Teşrifat kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

Teşrifat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Görgü 2- Usul 3- Adap 4- Görenek 5- Anane 6- Teamül 7- Kaide

 8- Adab-ı Muaşeret 9- Yol Erkan 10- Terbiye

 Teşrifat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Osmanlı döneminde devletin ileri gelenleri ve saray erkanı tarafından sık sık kullanılan teşrifat kelimesinin sözlük anlamı protokoldür. Özel günlerde ve resmi davetlerde gelen konukların mevki sıralarına göre kabul edilmesine teşrifat deni. Köklü bir devlet geleneği teşrifat, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir.

 Teşrifat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Teşrifat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Protokol, seremoni

 İkinci Anlamı: Köklü bir geleneğe dayalı kuralların her biri, kaide

 Üçüncü Anlamı: Geleneğe bağlı kalma ve sürdürme

Haberin Devamı

 Teşrifat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Teşfifat-ı Umumiye Dairesi V. Mehmet'in emriyle 1909 yılında açıldı.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Teşrifat#Teşrifat Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs