Terminal ne demek, ne anlama gelir? Terminal kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Terminal kelimesi anlamı en çok merak edilen kelimeler arasındadır. Tam olarak neyi ifade ettiği konusunda araştırmalar yapılıyor. Terminal TDK'ya göre otobüs ve uçak gibi araçların yolcu alıp, bıraktığı yer anlamındadır.

Terminal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Terminal kelimesiyle ilgili merak edilen bilgiler doğru olarak öğrenilmek istenebiliyor. Hangi anlamda olduğu araştırılarak, öğrenilmek isteniyor. Terminal kelimesinin ne anlama geldiği kaynaklara bakılarak öğreniliyor. Terminal kelimesi günümüzde doğru anlamlarıyla kullanılıyor. Terminal, otobüs, uçak veya tren gibi araçların yolcularını aldığı ve bıraktığı yer anlamındadır. Terminaller kişilerin seyahat edebilmesine olanak sağlayan bölümlerdir. Genellikle turizm sektöründe çok tercih edilen bir kelimedir.

Terminal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Terminal kelimesinin doğru anlamına ulaşmak için TDK'ya bakmak gerekiyor. Terminal kelimesi bazı kişiler tarafından yanlış kullanılabiliyor. Doğru anlamını öğrenmek için TDK'ya başvurmak gerekiyor. Terminal kelimesi TDK'nın belirlediği anlamlarda kullanılmalıdır. TDK'ya göre terminal kelimesi, yolcu alınan veya bırakılan alanlardır. Uçak, otobüs veya uçak araçlarının yolculara ulaşması için özel olarak hazırlanan alanlar alanlardır. Terminal kelimesi de, alanlara verilen genel bir isimdir.