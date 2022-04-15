'Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi' toplantısı

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Toplantının öne çıkan gündem maddesi erken çocukluk eğitiminin desteklenmesi ve erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak için 2022 yılı sonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar oldu.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ KONUŞULDU

Toplantıda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitimde ortaya koyduğu hedeflerden ve bu hedefler içerisinde özel bir yer tutan İstanbul'daki erken çocukluk dönemi eğitimlerinin geliştirilmesi çalışmalarından bahsetti. İlçe müdürlerine yönelik yapılan toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erken çocukluk eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımların önemi vurgulandı.

İSTANBUL’DA 831 YENİ ANASINIFI HEDEFLENİYOR

Yapılan çalışmalar doğrultusunda erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor. Bu kapsamda 93 yeni anaokulu hizmete alındı. 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı.

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BAKANLIK YETKİLİLERİ DE KATILDI

Toplantıda söz alan Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra bu okullarda yürütülen Bakanlık, il ve ilçe projelerinin yoğunlaştırılmasını, sosyal faaliyetlerin artırılmasına, velilere ve öğrencilere yönelik kurs ve eğitimler yapılmasının önemine dikkat çekerken Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim kurumlarında Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde erken çocukluk dönemi okul sayısının arttırılması gerektiğini ve bu anlamda ilçe müdürlerinin liseleri birebir ziyaret ederek okul öncesi sınıflarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

MTAL’LERİN BOŞ ALANLARINDA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM

Özel eğitim alanında da erken çocukluk eğitim çalışmalarının arttırılmasına vurgu yapan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu; özel eğitim anaokullarının açılmasını, bunun mümkün olmadığı yerlerde özel eğitim ana sınıflarının açılarak Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesine dahil olmasıyla birlikte bunun projeye çok ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. Mesleki Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ise döner sermaye kapsamında üretim yapan okulların ihtiyaç merkezli öğretimi öncelemeleri gerektiğini, meslek liselerindeki kullanılabilir boş alanların erken çocukluk dönemi eğitim yerlerine tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.