‘Tecrübelerimizi Azerbaycan'la paylaşmaya hazırız’

Hürriyet Arama×
E-bültenler Günlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı#Alec Baldwin
Trabzonsporun elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladıTrabzonspor'un elinden kaptı, Fenerbahçe kiraladı! #Fenerbahçe
Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacakErdoğan’ın açtığı tazminat davasında karar! Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği para burs olarak dağıtılacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Salgın kâbusu geri döndü... Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayınSalgın kâbusu geri döndü... "Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" #Koronavirüs
Kardeş ülke dağılma riski altında Her an çatışma çıkabilir...Kardeş ülke dağılma riski altında! Her an çatışma çıkabilir...#Bosna Hersek
Fiyatlar değişti İşte en ucuz otomobillerFiyatlar değişti! İşte en ucuz otomobiller#Otomobil
Bahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadoluya gönderiyorumBahçeli yeni çalışmayı duyurdu: Arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum#MHP
Tosuncuk kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma'Tosuncuk' kendini böyle savundu: Logoda inek var, banka çıkarımı saçma#Tosuncuk
Düğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme İki doktordan şaşırtan davaDüğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava#TRABZON
Aşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktıAşı karşıtlarına kötü haber... Ve en net kanıt ortaya çıktı!#Koronavirüs
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
O film de kara listeye girdi: Kocam lanetlendiO film de kara listeye girdi: Kocam "lanetlendi' #Alec Baldwin
Jessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordumJessica Simpson şoke etti: Dört yıl önce bugün bu haldeydim, kendimi hiç sevmiyordum#Jessica Simpson
Galatasarayda şok Ülkesine gitti, 1 ay yok...Galatasaray'da şok! Ülkesine gitti, 1 ay yok...#Galatasaray
HABERLEREğitim Haberleri

‘Tecrübelerimizi Azerbaycan'la paylaşmaya hazırız’

#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Azerbaycan
‘Tecrübelerimizi Azerbaycanla paylaşmaya hazırız’

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile iki ülke arasında devam eden eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla bir araya geldi. Bakan Özer, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tüm tecrübelerinin Azerbaycan eğitim kurumlarına aktarmayı arzu ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmeye Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Karahan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Cemal Yıldız ile Azerbaycan heyeti katıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantıda yaptığı konuşmada Azerbaycanlı mevkidaşı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Son dönemde düzenli aralıklarla yaptığımız karşılıklı bu ziyaretler sonucunda iş birliklerimiz gelişerek somut çıktılarla neticelenme fırsatına kavuşmuştu. Bu kapsamda imzaladığımız mesleki ve teknik eğitime ilişkin protokole ayrı bir önem atfediyorum. Çağın imkânları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda niteliklerinin artırılması için önemli bir oranda emek ve kaynak harcadığımız mesleki ve teknik eğitim, geniş bir birikime erişti. Bu birikimin işlerliği, mesleki eğitim kurumlarımızın ilk günlerinden itibaren COVID-19 salgınına karşı mücadeleye etkin bir şekilde verdikleri destekle kanıtlandı" dedi.

Bakan Özer, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki tüm tecrübelerinin Azerbaycan eğitim kurumlarına aktarmayı arzu ettiklerini belirterek salgın sürecinde eğitim konusunda edindikleri tecrübeleri de Azerbaycan'la paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

İki ülke arasında eğitim alanındaki ilişkilerin merkezinde Bakü Türk eğitim kurumlarının bulunduğunu hatırlatan Bakan Özer, karşılıklı anlayış çerçevesinde bu eğitim kurumlarının daha geniş imkânlara kavuşturulacağına inandığını söyledi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanı#Mahmut Özer#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!

TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek yayınlanan rapor ile gün yüzüne çıktı

Bu da sanal sömürü

Bu da sanal sömürü

18 yaş altında 310 bin yeni vaka

18 yaş altında 310 bin yeni vaka