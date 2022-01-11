TBMM'nin görevleri ve yetkileri nelerdir? (Kısaca maddeler halinde)

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin kendi kendini yönetmesine olanak sağlayan bir meclis olarak açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hükümet organı olarak bilinmektedir. TBMM, yasama organı olarak ifade edilebilir. Tüm milletvekillerinin bir araya gelerek sorunları tartışmak ve çözüm üretmek için toplandıkları yer, meclis olarak ifade edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği oldukça önemli görevler bulunmaktadır.

TBMM'nin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak TBMM yetkileri arasında bulunmaktadır.

Bakanlar kurulunun ve bakanların denetlenmesi de yine TBMM tarafından yapılır.

Sıkıyönetim olduğu durumlarda Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak olan kanun hükmündeki kararnamelerin onaylanmasında görevlidir.

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TBMM başkanını seçmek de görevleri arasında bulunmaktadır.

Bütçe hesaplamalarına dair çalışmalar sürdürmek de TBMM görevleri arasında yer almaktadır.

Milletler arası antlaşmaları uygun bulmak,

Para basılmasına karar vermek,

Ölüm cezası verilen kişilerin cezalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

Savaş ilanına karar vermek,

Silahlı kuvvet kullanmasına izin vermek,

Olağanüstü hal süresince Bakanlar kurulunun Cumhurbaşkanından aldığı yetkiyle olağanüstü hal ilan etmesini onaylamak,

Yabancı ülkelere gönderilecek askerleri belirlemek,

Anayasanın değiştirilmesi,

İç tüzük yapmak, anayasayı değiştirmek, kanun hükmündeki kararnameleri onaylamak,

Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin bir kısmını seçmek,

Anayasa Mahkemesine üye seçmek,

Sayıştay Başkan ve üyelerini seçmek,

Kamu iktisadî teşebbüslerini (KİT) denetlemek,

Süresi dolmadan TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek,

Genel ve özel af ilânına karar vermek,

Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları denetlemek,

olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini ve yetkilerini saymak mümkündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel ilkesi ''Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.'' olarak bilinmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, tali kurucu iktidar olarak bilinmektedir. Genel olarak görevinin yürütmeyi denetlemek olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda 27. yasama dönemi içerisinde bulunmaktadır. Diğer yasama organları içerisinde bir üstünlüğe sahip değildir. Yasama yetkisi denildiği zaman yasa veya kanun yapma etkisi anlatılmak istenmektedir. Çıkarılacak olan yasaların ise anayasaya aykırı olamayacağını söylemek mümkündür. TBMM'nin anayasada değişiklik yapma yetkisi bulunsa bile bu yetki, Anayasanın değiştirilemez olan ilk maddelerini kapsamamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir parlamento olarak ifade edilebilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası Türkiye'nin başkenti olarak bilinen Ankara'da bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ise Mustafa Kemal Atatürk olarak bilinmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasal devlet organı olarak bilinmektedir. Kanun teklifleri milletvekilleri tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan kanun tasarıları ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmaktadır. Aynı zamanda Bakanlar tarafından hazırlanan kanun tasarıları da meclis başkanına sunulmalıdır. Meclis başkanının onayından sonra ise Cumhurbaşkanına gönderilir.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm görevleri oldukça önemlidir. Mecliste bir karar alınabilmesi için öncelikli olarak meclis üyeleri tarafından bir oy çokluğunun bulunması gerekmektedir. Yapılan kanun tekliflerinin ve tasarılarının ise son olarak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin temsilcisi olarak ifade edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri milletvekillerinden oluşmaktadır. Tüm meclis üyelerinin ise dokunulmazlığa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda milletvekilleri yasama dokunulmazlığına sahip olan kişiler olarak bilinmektedir. Milletvekillerinin görev süresi ise beş yıldır.