Tazyik ne demek, ne anlama gelir? Tazyik kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tazyik kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmayarak Arapça tazyık kelimesinden türetilmiş bir kelime olmaktadır. Bu kelime insanlar arasında sıklıkla kullanılan bir kelime olarak belirtilmektedir.

Tazyik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tazyik kelimesi anlam olarak herhangi bir şeye basınç uygulamak şeklinde açıklanmaktadır. Bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu kelime manevi anlamda herhangi birine bir baskı yapma ya da onu bir şeyi yapmaya zorlama, kişiyi sıkıştırma olarak ifade edilmektedir. Tazyik kelimesinin insanlar arasında en sık kullanılan anlamı basınç uygulama şeklinde ifade edilmektedir.

Tazyik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tazyik kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yapılan anlamı herhangi bir şeyin sıkıştırılması ve darlaştırılması olarak ifade edilmektedir. Bu kelime ayrıca bir kimseyi zarara sokma, müşkül durumda bırakma ve ısrarcı olarak istemediği bir şeye dahil ettirme anlamında da kullanılmaktadır. Tazyik kelimesinin bir Fizik bilimi terimi olarak basınç anlamında kullanıldığı da bilinmektedir.