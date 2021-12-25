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Tazyik ne demek, ne anlama gelir? Tazyik kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tazyik#Tazyik Ne Demek
Tazyik ne demek, ne anlama gelir Tazyik kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günlük hayatta kullanılan bazı kelimelerin bilinen anlamlarının dışında başka anlamları da bulunmaktadır. Bir kelimenin diğer anlamları fazla ya da hiç bilinmiyorsa o kelimenin o anlamda bir kullanımı olmadığından söz etmek mümkün olmaktadır. Tazyik kelimesi de bu bağlamda ele alınması gereken kelimelerden biri olmaktadır. Peki, tazyik ne demek, ne anlama gelir? Tazyik kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır? İşte, tazyik kelimesinin bilinen ve bilinmeyen anlamları hakkında detayları derledik.

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Tazyik kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmayarak Arapça tazyık kelimesinden türetilmiş bir kelime olmaktadır. Bu kelime insanlar arasında sıklıkla kullanılan bir kelime olarak belirtilmektedir.

Tazyik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tazyik kelimesi anlam olarak herhangi bir şeye basınç uygulamak şeklinde açıklanmaktadır. Bu kelimenin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu kelime manevi anlamda herhangi birine bir baskı yapma ya da onu bir şeyi yapmaya zorlama, kişiyi sıkıştırma olarak ifade edilmektedir. Tazyik kelimesinin insanlar arasında en sık kullanılan anlamı basınç uygulama şeklinde ifade edilmektedir.

Tazyik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Tazyik kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından yapılan anlamı herhangi bir şeyin sıkıştırılması ve darlaştırılması olarak ifade edilmektedir. Bu kelime ayrıca bir kimseyi zarara sokma, müşkül durumda bırakma ve ısrarcı olarak istemediği bir şeye dahil ettirme anlamında da kullanılmaktadır. Tazyik kelimesinin bir Fizik bilimi terimi olarak basınç anlamında kullanıldığı da bilinmektedir.

 

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