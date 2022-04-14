Taurus Hangi Burç? İngilizce'de Taurus Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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Taurus burcu zodiac burcunun ikinci evi olarak bilinen burçlardan biridir. Güçlü karakter yapısı ve sahip hisleri ile pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Taurus burcu boğa anlamına gelen burç olarak bilinmektedir. Bu burç pek çok kişinin duygusal hislerini de açığa çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Taurus Hangi Burç?

Taurus burcu Türkçe anlamı olarak boğa burcudur. Boğa burcuna sahip olan kişiler aldığı kararların net bir şekilde arkasında durmaktadır. Karar verme konusunda uzman olan burçlardan biridir.

İngilizcede Taurus Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede taurus anlamı boğa demektedir. Türkçe anlamı olarak boğa burcu zodiac ikinci ev olarak da adlandırılmaktadır. Boğa burcu en güçlü burçlardan biridir.