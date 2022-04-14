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Taurus Hangi Burç? İngilizce'de Taurus Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Taurus Hangi Burç İngilizcede Taurus Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Burçlar arasında yer alan Taurus pek çok farklı kişilik özelliğine sahiptir. İngilizce isimleri ile bilinen bu burçlar pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Taurus burcu güçlü karaktere sahip olan burçlardan biridir. Astroloji ile ilgili olan kişilerin araştırma yaptıkları bu burçlar İngilizce ve Türkçe isimleri ile bilinmektedir. Taurus burcu hakkındaki tüm detayları derledik.

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 Taurus burcu zodiac burcunun ikinci evi olarak bilinen burçlardan biridir. Güçlü karakter yapısı ve sahip hisleri ile pek çok kişinin ilgisini çekmektedir. Taurus burcu boğa anlamına gelen burç olarak bilinmektedir. Bu burç pek çok kişinin duygusal hislerini de açığa çıkmasına yardımcı olmaktadır. 

 Taurus Hangi Burç? 

 Taurus burcu Türkçe anlamı olarak boğa burcudur. Boğa burcuna sahip olan kişiler aldığı kararların net bir şekilde arkasında durmaktadır. Karar verme konusunda uzman olan burçlardan biridir. 

 İngilizcede Taurus Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

 İngilizcede taurus anlamı boğa demektedir. Türkçe anlamı olarak boğa burcu zodiac ikinci ev olarak da adlandırılmaktadır. Boğa burcu en güçlü burçlardan biridir.

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