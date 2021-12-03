Tat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tadın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Tat kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Acı 2- Kekremsi 3- Keskin 4- Buruk 5- Ekşi 6- Nahoş
Tat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Lezzet:
Dilimize Arapçadan geçen lezzet kelimesi, hem tat hem de zevk anlamında kullanılır.
2- Çeşni:
Farsça kökenli bir sözcük olan çeşni kelimesinin sözlük anlamı tarz ve usuldür. Bu kelime sos ve tat anlamında da kullanılmaktadır.
3- Zevk:
Tat kelimesi mecazen zevk anlamına gelir. Örneğin ''hayattan tat almak'' tabiri, mutlu olmak, hayattan zevk almak demektir.
Tadın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Memlekette en çok annemin lezzetli yemeklerini özledim.
2- Ellerinize sağlık, pasta çok lezzetli olmuş.
3- Yemekleri bana özel çeşnilerle yaptığım için herkes tarifini merak edip soruyor.
4- Seninle kitap ve film zevklerimiz fazlasıyla uyuşuyor.
5- Damak zevkine güvendiğim için bana da kendine söyleyeceğin yemeklerden söyle.