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Tat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tadın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Tat#Eş Anlamlısı
Tat kelimesinin eş anlamlısı nedir Tadın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Tatmak fiilinden türetilen tat kelimesi 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Dil ile algılanan acı, ekşi gibi duyumlara tat denir. Tatlı kelimesi ise hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılır. Mecazen hoş, çekici, latif manasına gelen tat sözcüğü, birçok tamlamada ve ikilemede de yer alır. Örnekler: 1- Tat Alma Duygusu 2- Acı Tatlı 3- Tatsız Tuzsuz. Tat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tat kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Tat kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Acı 2- Kekremsi 3- Keskin 4- Buruk 5- Ekşi 6- Nahoş

 Tat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Lezzet:

 Dilimize Arapçadan geçen lezzet kelimesi, hem tat hem de zevk anlamında kullanılır.

 2- Çeşni:

 Farsça kökenli bir sözcük olan çeşni kelimesinin sözlük anlamı tarz ve usuldür. Bu kelime sos ve tat anlamında da kullanılmaktadır.

 3- Zevk:

 Tat kelimesi mecazen zevk anlamına gelir. Örneğin ''hayattan tat almak'' tabiri, mutlu olmak, hayattan zevk almak demektir.

 Tadın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Memlekette en çok annemin lezzetli yemeklerini özledim.

 2- Ellerinize sağlık, pasta çok lezzetli olmuş.

 3- Yemekleri bana özel çeşnilerle yaptığım için herkes tarifini merak edip soruyor.

 4- Seninle kitap ve film zevklerimiz fazlasıyla uyuşuyor.

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 5- Damak zevkine güvendiğim için bana da kendine söyleyeceğin yemeklerden söyle.

 

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#TDK#Tat#Eş Anlamlısı

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