Tat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tadın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Tat kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Acı 2- Kekremsi 3- Keskin 4- Buruk 5- Ekşi 6- Nahoş

Tat Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Lezzet:

Dilimize Arapçadan geçen lezzet kelimesi, hem tat hem de zevk anlamında kullanılır.

2- Çeşni:

Farsça kökenli bir sözcük olan çeşni kelimesinin sözlük anlamı tarz ve usuldür. Bu kelime sos ve tat anlamında da kullanılmaktadır.

3- Zevk:

Tat kelimesi mecazen zevk anlamına gelir. Örneğin ''hayattan tat almak'' tabiri, mutlu olmak, hayattan zevk almak demektir.

Tadın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Memlekette en çok annemin lezzetli yemeklerini özledim.

2- Ellerinize sağlık, pasta çok lezzetli olmuş.

3- Yemekleri bana özel çeşnilerle yaptığım için herkes tarifini merak edip soruyor.

4- Seninle kitap ve film zevklerimiz fazlasıyla uyuşuyor.

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5- Damak zevkine güvendiğim için bana da kendine söyleyeceğin yemeklerden söyle.