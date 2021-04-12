Tasarım Fest21’in teması: Dijitalizm

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Tasarım Festivali’nin bu yılki teması “Dijitalizm” oldu. Fakülteden yapılan açıklamada, “Dijitalleşme süreci, global ölçekte tasarım ve sanat alanlarında kaçınılmaz bir yöne doğru evriliyor. Seçilen tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken güzel sanatların teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele alıyor. Bu bağlamda seçilen tema, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin gerçek göstergesi olmayı hedefliyor” denildi.

ÖĞRENCİLERE MOTİVASYON SAĞLAYACAK

Festival kapsamında, kurum içi ve kurum dışı davetlilerin katılımı ile söyleşiler, seminerler, çalıştaylar ve atölyeler düzenlenecek. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki tüm öğrencilerin, bağlı bulundukları programlardan kazandıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri ve edindikleri alan uzmanlıklarını sosyal hayata entegre edebilmelerini hedefleniyor. Çeşitli sosyal aktivitelerin de organizasyona dahil olduğu festival, yeni dijital çağa akademik bir bakış açısı sunarken aynı zamanda güzel sanatlar ruhunu canlandırarak öğrencilere motivasyon sağlamayı da amaç ediniyor.

İLLÜSTRASYON YARIŞMASI

Festival kapsamında bir de “illüstrasyon” yarışması düzenleniyor. Pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin gerçek göstergesi olmayı amaçlayan yarışmaya hem lise, hem de önlisans ve lisans öğrencileri katılabilecek.

Festival programına ve yarışmaya ilişkin detaylara üniversitenin internet sitesi üzerinden erişilebilir.