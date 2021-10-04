Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Yoğurdun sert olması için ne yapılmalı?

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Hem maliyetten kurtulmak hem de doğal bir besin kaynağı tüketebilmek için, günümüzde yoğurt mayalamak yeniden önemli bir yer teşkil etmeye başladı. Bu doğrultuda özellikle yoğurt mayalarken taş gibi yoğurt elde edebilmek için, ele alınması gereken bazı kriterler bulunuyor.

Taş Gibi Yoğurt Nasıl Mayalanır?

Taş gibi yoğurt mayalamak için ele alınması gereken yöntemden önce gerekli malzemelerin tamamlanması önemlidir. Özellikle 2,5 litre süt ile beraber 1 yemek kaşığı yoğurt gereklidir. Genel olarak temel bu malzemelerin tamamlanması ile beraber taş gibi yoğurt yapımına geçmek mümkün.

- Tencere öncelikle sudan geçirilmeli ve daha sonra süt içerisine eklenmelidir.

- Sütün içerisine fincan tabağı koymak suretiyle altı açılmalıdır. Bu işlem sütün taşmasını engelleyecektir.

- Sütün ilk baştaki seviyesinden 1 parmak aşağı inecek kadar kaynatmaya devam edilmelidir. Özellikle sütün içerisindeki su buharlaşıp kaybolmalıdır.

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- Kaynama işleminin ardından kepçe yardımıyla süt kavanozlara boşaltılmalıdır.

- Kavanozları mayalanması için gerekli yere götürerek sabitlenmesi gerekir.

- Mayalanma ısısının kıvamına geldiğini anlamak için, kavanozun içine parmak sokulmalıdır. Eğer 10 saniye boyunca kişi dayanabiliyorsa o zaman mayalanma kıvamına gelmiş anlamı taşır.

- Daha sonra kavanozdan bir kaşık süt ile elde bulunan yoğurt karıştırılmalıdır.

- Ardından her kavanozun içerisinde 1 tatlı kaşığı maya eklenmeli. 5 ve 6 tur karıştırılması ile beraber mayalanma yapılmalıdır.

- Ardından delikli süzgeç ile kavanoza kapatılmalı ve üzeri bir bezle örtülmelidir.

- Aydın'dan gece 12 ayarlanmak suretiyle sabah 8'e kadar bekletilmelidir.

- Daha sonra mayalanmış olan yoğurt buzdolabına kaldırılabilir.

Sıralı ve aşamalı bir şekilde bu uygulama ele alındığı takdirde, lezzetli bir biçimde taş gibi yoğurt elde edilebilir. Ardından birçok farklı yiyecekle ya da tek başına afiyetle mayalanmış olan yoğurt tüketilebilir.

Yoğurdun Sert Olması İçin Ne Yapılmalı?

Özellikle yoğurdun daha sert olması aynı zamanda hem uzun ömürlü hem de daha lezzetli olmasına imkan verir. Bunun gerçekleşebilmesi için ise ele alınması gereken belli başlı bazı basit yöntemler bulunmaktadır. Özellikle yoğurdun daha sert olması için kapağını açık bırakmak önemlidir. Mesela kapak yerine bir tel süzgeç koyulabilir ve bir bez vasıtasıyla sarılabilir. Bunun ardından ise 5 ya da 6 saat boyunca en az bekletilmeye bırakılmalıdır. Bu süreç içerisinde mayalanmış olan yoğurt damda istendiği gibi taş gibi sert hale gelecektir. Bu süre geçtikten sonra ise buzdolabına kaldırmak yeterlidir. Tabii burada önemli olan bir husus mayalanmış olan yoğurdun bir gece boyunca dinlendirilmesidir. Daha sonra ise afiyete tüketilebilir.

Yoğurt Neden Yumuşak Olur?

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Evde yoğurt mayalamak isteyen birçok bir kişi bunu denediğinde taş gibi yoğurt yerine yumuşak bir görüntü elde eder. Tabii bunun birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Özellikle yağ oranı az olan sütler geç mayalanır. Böylece istenilen kıvam yakalanamaz ve yoğurt yumuşak hale gelir. Ancak manda ve keçi ile beraber koyun sütlerinde yağ oranı daha yüksektir. O yüzden bu sütlerden gerçekleştirilen yoğurt çok daha sert ve taş gibi olur. Mutlaka bu sebepten dolayı evde yoğurt yapılmak istendiğinde bu hayvanların sütlerini kullanmak gerekmektedir. Böylece taş gibi yoğurt elde ederek lezzetli bir şekilde tüketmek mümkün.