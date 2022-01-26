Tarih biliminin fen bilimlerine göre farklı yöntemler izlemesinin nedenleri nelerdir?

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Tarih bilimi ve fen bilimi ikisi de bilim olarak ifade edilebilmektedir. Bilim ise sözlükte; evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak tarih biliminin ve fen biliminin farklı yöntemler izlediğini söylemek de mümkün olmaktadır.

Tarih Biliminin Fen Bilimlerine Göre Farklı Yöntemler İzlemesinin Nedenleri Nelerdir?

Tarih bilimi ve fen bilimini birbirinden ayıran bir takım özellikler bulunmaktadır. Her bilim dalının kendine özgü bir yönteminin olduğunu söylemek mümkündür. Tarih bilimi sosyal bilimler içerisinde yer almaktadır. Fen bilimleri ve sosyal bilimler ise farklı yöntemler kullanmaktadır. Tarih biliminde olaylar incelemeye ve incelenen olayların anlanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Tarihi bir olay hakkında bilgi edinmek sadece o dönemden kalmış olan bir takım belgelerin ve bulguların incelenmesine bağlı olarak gelişebilmektedir. Tarih biliminin sistematik bir biçimde incelendiğini söylemek de mümkündür.

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Fen bilimleri ise daha çok gözlemlere ve deneylere dayalı olan bir bilim dalıdır. Fen biliminde, laboratuvar ölçümlerine, deneylere, gözlemlere, formüllere ve kurallara dayalı bir inceleme söz konusu olmaktadır. Tarihin bir bilim olması araştırıcı ve sorgulayıcı taraflarından dolayı mümkündür. Tarih bilimi geçmişe dönük bilgileri içerdiği için tekrarlanması ve üzerinde deney yapılması mümkün olmamaktadır. Tarih bilimi geçmişte yaşanan ve biten olayları temel almaktadır.

Tarih Bilimi ve Fen Bilimi Farkı Nedir?

Fen bilimleri deney ve gözleme dayalı olarak çalışmalarını sürdürebilir. Ancak tarih bilimi geçmiş dönemlerdeki kanıtları ve bulguları incelemektedir. Fen bilimleri ve sosyal bilimlerin kullandığı yöntemlerin oldukça farklı olduğunu söylemek mümkündür. Tarih bilimi ile fen bilimi arasında oluşan en temel farklardan birisi de tarih biliminin araştırma konusunu geçmişin oluşturması olarak ifade edilebilir. Tarih bilimini fen biliminden ayıran özellikler vardır.

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Tarihi olaylar üzerinde deney yapılamaz. Geçmişten günümüze gelen bulguların değerlendirilmesi söz konusudur.

Tarihi olayların araştırılması sırasında gözlem yapmak mümkün değildir. Tarihi olaylar geçmişte yaşanmış ve bitmiştir.

Son olarak ise tarihi olayların tekrar edilemez olması sayılabilir.