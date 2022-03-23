Tanzimat dönemi yazarları kimlerdir ve özellikleri nelerdir? Tanzimat dönemi yazarlarının eserleri ve kitapları

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Tanzimat dönemi, 1839 ile 1876 yılları arasındaki 37 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Tanzimat döneminin de yaşanan en önemli gelişme Tanzimat fermanı ve Islahat fermanı olarak ifade edilebilir. Tanzimat edebiyatı dönemi iki farklı dönem içerisinde incelenmektedir.

Tanzimat Dönemi Yazarları Kimlerdir Ve Özellikleri Nelerdir?

Tanzimat dönemi edebiyatında birçok yenilik yapılmıştır. Aynı zamanda Tanzimat dönemi edebiyatında şiir ve düz yazı alanında da köklü değişikler yapıldığını söylemek mümkündür. Tanzimat dönemi edebiyatında batıyı örnek alan birçok yenilikçi esere yer verilmiştir. Özellikle Tanzimat birinci dönem yazarları daha toplumcu bir anlayışı benimsemişlerdir.

İbrahim Şinasi

Ziya Paşa

Namık Kemal

Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Vefik Paşa

Ali Suavi

Direktör Ali Bey

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Tanzimat birinci dönem yazarları, eserlerini genel olarak ortak özelliklerle yazmıştır.

Daha çok toplum için sanat anlayışını benimsemişlerdir.

Tanzimat dönemi yazarları eserlerinde çoğunlukla toplumsal konuları işlemişlerdir.

Dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuşlardır. Eserlerini de bu düşünce çevresinde yazmışlardır.

Tesadüflere çok fazla yer verilmiştir.

Noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.

İlk tiyatro eseri yazılmıştır.

İlk özel gazete çıkarılmıştır.

Tanzimat İkinci Dönem Edebiyatı:

Tanzimat ikinci dönem yazarları;

Recaizade Mahmut Ekrem

Abdülhak Hamit Tarhan

Samipaşazade Sezai

Nabizade Nazım

Muallim Naci

Direktör Ali Bey

Ahmet Cevdet Paşa

olarak ifade edilebilir. Tanzimat dönemi ikinci dönem yazarlarının ise ortak özellikleri bulunmaktadır. Tanzimat dönemi ikinci döneminde genel olarak bireysel konulara yönelim olmuştur. Tanzimat ikinci dönem sanatçıları;

Sanat sanat içindir anlayışını benimsemişlerdir.

Hece ölçüsüyle birlikte aruz ölçüsünü de kullanmaya devam etmişlerdir.

Güzel olan her şeyi şiirin konusu olarak kullanmışlardır.

Bireysel konulara dönülmüştür.

Dil oldukça fazla ağırlaşmıştır.

Öykü ve roman tekniği bu dönem de daha fazla gelişir.

Gazetecilik, Tanzimat'ın ilk dönemindeki toplumsal etkisini kaybeder.

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Yabancı eserlerden çeviriler yapılmıştır.

Divan edebiyatı nazım şekilleri bırakılmaya başlanmıştır.

Tanzimat Dönemi Yazarlarının Eserleri Ve Kitapları

Tanzimat döneminde Türk edebiyatına birçok yeni tür ve eser girmiştir. Tanzimat dönemi eserleri birinci dönemde daha çok toplum için yazılırken, Tanzimat'ın ikinci döneminde bireysel konulara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. İlk dönemde sanat toplum içindir olan düşünce ikinci dönemde sanat sanat içindir olarak değişmiştir.

Dönem Yazarları ve Eserleri:

Şinasi: Şair evlenmesi, Müntehabat-ı Eş’ar, Şiir ve İnşaa, Defter-i Amal, Zafername

Namık Kemal: İntibah, Cezmi, Vatan Yahut Silistre, Kara Bela, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk

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Ahmet Mithat Efendi: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayat, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Avrupa da Bir Cevelan, Çengi, Eyvah

Ahmet Vefik Paşa: İnfal-i Aşk, Zor Nikah, Azarya, Yor­gaki Dandini,Lehçe-i Osmanî

Şemsettin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kamus-ı Türkî, Kamus-ı Alam

Ali Suavi: Hive Hanlığı, Kamusü’l-UIum ve’l-Maari

Direktör Ali Bey: Ayyar Hamza

Dönem Yazarları ve Eserleri:

Recaizade Mahmut Ekrem: Takdir-i Elhan, Araba Sevdası, Nijad Ekrem, Çok Bilen Çok Yanılır, Zemzeme

Abdülhak Hamit Tarhan: Sahra, Hacle, İçli Kız, Macera-yı Aşk, Duhter-i Hindu, Bunlar Odur

Sami Paşazade Sezai: Sergüzeşt, Küçük Şeyler, Rumuzü’l-Edep

Muallim Naci: Demdeme, Muallim, Ömer'in Çocukluğu, Füruzan, Ateşpare

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Nabizade Nazım: Heves Ettim, Karabibik, Zavallı Kız, Zehra