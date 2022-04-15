Tamlayanı düşmüş isim tamlaması nedir? Tamlananı düşmüş isim tamlaması örnekleri ile konu anlatımı

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Dilbilgisi açısından bakıldığı vakit birçok farklı isim tamlaması bulunmaktadır. Aynı zamanda Bunlar içerisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması da yer alır. Genel olarak zamir üzerinden ele alınması ile beraber kelime grubu ya da cümle şeklinde kullanıldığını ifade etmek mümkün. Böylece hem günlük yaşamda yaygın değerlendirilir hem de eğitim konusunda önemli bir yere sahiptir.

Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Nedir?

Tamlayanı düşmüş isim tamlamaları, tamlayanı zamirler üzerinden değerlendirilen ve bu zamirlerin genellikle söylenmediği yapılardır. Daha doğrusu isim tamlaması içerisinde tamlayan zamir iken, tamlayan üzerinden zamir kullanılmadan değerlendirilir. Böylece yine durumun isim tamlaması olduğu anlaşılmasına rağmen, zamir kullanmadan gerçekleşir. Böyle durumlarda tamlayanı düşmüş isim tamlaması ya da tamlayanı düşmüş ad tamlaması şeklinde ifade edilir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

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‘’Onun bisikleti oldukça kullanışlıdır.’’ (Tamlayanı zamir olan isim tamlaması.)

‘’Bisikleti oldukça kullanışlıdır.’’ (Tamlayanı düşmüş isim tamlaması.’’

Görüldüğü gibi yukarıda ilk cümlede zamir bulunması ile beraber yine zammın üzerinden isim tamlaması oluşmaktadır. Aynı şekilde iki cümleye bakıldığı zaman ise zamir düşer. Böylece isim tamlaması yine yer alması ile beraber, tamlayanı düşmüş isim tamlaması olarak değerlendirilir. Özellikle cümle içerisinde birçok farklı amaç altında kullanılan önemli dilbilgisi kuralları içerisinde yer almaktadır.

Tamlananı Düşmüş İsim Tamlaması Örnekleri

Tamlayanı düşmüş isim tamlaması zamir üzerinden kullanılan bir yapıdır. Özellikle bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için birçok farklı örnek vermek mümkün. Genellikle tamlayan zamir olarak alınır ve bu şekilde bir kurulum gerçekleşir. Daha sonra gerçekleşen bu isim tamlaması üzerinden tamlayan çıkarılır. Böylece sonuç olarak tamlananı düşmüş isim tamlaması meydana gelmektedir. Şimdi bu konuda verilecek örnekler ile beraber değişik durumları üzerinden anlatmak mümkün.

Örnekler:

Son zamanlarda benim odamı çok kirlettiler. (Tamlayanı zamir olan isim tamlaması.)

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Son zamanlarda odamı çok kirlettiler. (Tamlayanı düşmüş isim tamlaması.))

Yukarıdaki örneğe bakıldığı zaman yine aynı şekilde ilk cümlede bulunan zamir, ikinci cümlede düşmektedir. Böylece verilen örnek ile beraber tamlayanı düşmüş isim tamlaması zamir üzerinden ortaya çıkarılır. Bu açıdan konuda arka arkaya verilecek örnekler eşliğinde seçenekler incelenebilir.

Benim amcamın evi oldukça geniştir.

Onun motosikleti bugün bozuldu.

İşte benim cep telefon numaram bu.

Herkes ülkesine sahip çıkmalıdır.

Benimkinin çantası dün kayboldu.

Onun günlüğünde aslında her şey yazıyor.

Görüldüğü gibi yukarıda verilen örnekler ile beraber daha birçok farklı seçenek değerlendirilebilir. Bu şekilde yukarıda siyah ile çizilmiş olan kelimeler çıkarıldığı vakit tamlayanı düşmüş isim tamlamaları ortaya çıkar. Yani diğer bir ifadeyle yine siyah ile çizilmiş zamirler çıkarıldığında tahmini düşmüş ad tamlaması meydana gelmektedir. Böylece cümleler çok daha kısaltılmış biçimde farklı amaçlar altında ve değişik yerlerde kullanılabilir.

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Tamlayanı Düşmüş İsim Tamlaması Konu Anlatımı

Tamlayanı düşmüş isim tamlamaları zamir üzerinden ele alınır ve hazırlanır. Bu doğrultuda tamlayan bir zamirdir. Bu doğrultuda birçok farklı zamirin bu konuda kullanıldığını ifade etmek mümkündür.

- Benim

- Onun

- Seni

- Herkesin

- Kendisinin

Bu ve benzeri şekilde birçok farkı zamir ile beraber isim tamlaması oluşmaktadır. Daha sonra isim tamlaması üzerinden zamir çıkarıldığı vakit tamlayanı düşmüş isim tamlaması meydana gelmektedir.